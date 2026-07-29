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Zemljotres magnitude 3,9 stepeni Rihtera zabeležen je u 07.52 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.07 i dužine 20.24, 45 kilometara od Tirane.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Zemljotres se osetio u više gradova.

"Dobro se osetio u Elbasanu", napsala je jedna osoba na platformi EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.