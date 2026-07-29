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Veliki broj ljudi se vode kao nestali

Veliki broj ljudi se vode kao nestali

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Najmanje 13 ljudi je poginulo, a mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.

Sanae Takaiči, premijerka Japana, rekla je da su spasioci u „trci sa vremenom“.

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.

Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Hiljade domova ostalo je bez struje, a oštećeni su i mnogi putevi.

I dok su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina zemljotresa 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina 6,8 stepeni.

„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.