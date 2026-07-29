TEŠKE POSLEDICE SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU: Najmanje 13 žrtava, traga se za nestalima! Spasioci u trci s vremenom
Najmanje 13 ljudi je poginulo, a mnogi se vode kao nestali u zemljotresu jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ostrvo Kjušu na jugozapadu Japana.
Sanae Takaiči, premijerka Japana, rekla je da su spasioci u „trci sa vremenom“.
Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da zemljotres „nije izazvao štetu niti bezbednosne probleme“ u nuklearnoj elektrani Sendaj, oko 100 kilometara od epicentra.
Hiljade domova ostalo je bez struje, a oštećeni su i mnogi putevi.
I dok su nadležni u Japanu prvobitno rekli da je jačina zemljotresa 7,1 stepen po Rihteru, Američki geološki zavod je procenio da je jačina 6,8 stepeni.
„Bio je to najjači zemljotres koji sam doživeo.
„Nisam siguran da će se region oporaviti od štete", rekao je Kanzo Macumoto, 73-godišnjak, koji upravlja hotelom u Jacuširu, za AFP.
Kurir.rs/BBC na srpskom