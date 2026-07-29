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Bivši ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, koji je pobegao iz zemlje tokom protesta na Majdanu 2014. godine, navodno danas vodi luksuzan život u Rusiji, daleko od rata koji besni u njegovoj domovini.

Do ovih tvrdnji došao je istraživački tim ukrajinskog Jutjub kanala "Televizija Toronto", čije navode prenose i pojedini evropski mediji.

Prema njihovom istraživanju, Janukovič je na ruskoj obali Crnog mora izgradio luksuzno imanje pod nazivom "Blagodat", koje se, kako tvrde, prostire na velikoj površini i obuhvata više vila, veštačko jezero, paviljone i privatnu kapelu.

Posebnu pažnju privlači glavna vila u Sočiju, čija je fasada, prema navodima istraživača, projektovana po uzoru na njegovu nekadašnju rezidenciju "Honka" u Ukrajini, poznatu kao simbol raskošnog života bivšeg predsednika.

Viktor Janukovič i Vladimir Putin Foto: AP 2013

Istraga takođe tvrdi da Janukovič i članovi njegove porodice u Rusiji navodno koriste lažne identitete. Navodno se bivši predsednik predstavlja pod imenom Oleg Lionov, dok sa njim živi Ljubov Poležaj, bivša konobarica za koju se navodi da je njegova dugogodišnja partnerka.

Prema istraživanju, Poležaj je od žene koja je zvanično zarađivala oko 50.000 rubalja mesečno postala vlasnica nekretnina vrednih oko osam miliona dolara. Navodi se i da je na poklon dobila 337 hektara zemljišta od bivšeg ruskog ministra poljoprivrede Aleksandra Tkačova, nakon čega je kupovala luksuzne satove i skupoceni italijanski nameštaj sa pozlatom.

Autori istraživanja tvrde da se i ostali članovi porodice vode kao osobe bez značajnih prihoda, dok istovremeno raspolažu vrednim nekretninama.

Foto: Youtube

Posebno se izdvaja navod da Janukovičeva snaja poseduje vilu od oko 2.400 kvadratnih metara, čija se vrednost procenjuje na oko 18 miliona dolara. Vila navodno ima veliki bazen, spa-centar, vinski podrum i salu za bilijar.

U istraživanju se pominje i Janukovičeva pastorka Marija, za koju se tvrdi da je postala vlasnica luksuznih stanova u Moskvi i Sočiju vrednih više miliona dolara, iako je na društvenim mrežama prikazivala skroman način života. Navodi se da je njen Instagram nalog u međuvremenu obrisan.

Podsetimo, Viktor Janukovič pobegao je iz Ukrajine u februaru 2014. godine, nakon višemesečnih protesta na kijevskom Majdanu. Ukrajinske vlasti ga terete za izdaju i druga krivična dela, dok se od tada nalazi pod zaštitom Rusije.