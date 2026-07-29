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Džej Klejton, advokat i bivši prvi čovek američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC), postao je novi šef američke obaveštajne zajednice - i to uz velike kontroverze.

On će rukovoditi sa 18 obaveštajnih agencija, od CIA do FBI.

Američki Senat u Vašingtonu potvrdio je njegovo imenovanje za direktora Nacionalne obaveštajne službe tesnom većinom.

Kandidata predsednika SAD Donalda Trampa podržao je 51 senator, dok ih je 47 glasalo protiv. Svi demokratski senatori bili su protiv njegovog izbora, prenosi Bild.

Odbio da prizna Bajdenovu pobedu na izborima

Već tokom saslušanja u Senatu Klejton se suočio sa oštrim pitanjima i zauzeo prkosan stav.

Najveća kontroverza izazvana je njegovim odbijanjem da prizna da je demokrata Džo Bajden pobedio na predsedničkim izborima 2020. godine.

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Džo Bajden je potvrđen", rekao je Klejton, ponavljajući formulaciju koju su ranije koristili i drugi članovi Trampove administracije.

Takav odgovor verovatno je naišao na odobravanje predsednika SAD Donalda Trampa, koji i dalje tvrdi da su mu izbori "ukradeni", uprkos brojnim sudskim presudama koje su odbacile te tvrdnje.

Tek Trampov drugi izbor

Tramp je Klejtona nominovao u junu, nazvavši ga "izuzetno cenjenim". Poslednje je obavljao funkciju saveznog tužioca za Južni okrug Njujorka.

Pre toga bio je predsednik Komisije za hartije od vrednosti (SEC), a radio je i u advokatskoj kancelariji Sullivan & Cromwell.

Iako ima bogatu biografiju, Klejton nije bio Trampov prvi izbor.

Predsednik SAD je prvobitno želeo da na tu funkciju trajno postavi Bila Pultea, investitora u nekretnine koji je od početka juna bio vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe.

Međutim, njegovom imenovanju usprotivili su se članovi Kongresa.

Na meti kritika zbog poziva novinarima

Klejton je bio kritikovan i zbog toga što je, kao savezni tužilac, izdao sudske pozive novinarima lista New York Times.

Oni su izveštavali o bezbednosnim nedostacima Trampovog novog predsedničkog aviona, koji su Sjedinjenim Američkim Državama poklonile vlasti Katara.

Nakon pravnog osporavanja od strane lista, savezno tužilaštvo je povuklo sudski poziv.