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Iran je razmatrao mogućnost napada na ukrajinsku pomorsku luku kao odgovor na ukrajinski napad na iranski teretni brod u Kaspijskom moru, izjavili su iranski i zapadni zvaničnici, objavio je Njujork tajms.

Prema navodima izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima, Iran je razmatrao različite opcije za odgovor, uključujući mogućnost lansiranja balističke rakete sa manjom bojevom glavom na ukrajinsku teritoriju, čiji bi cilj bio pre svega simbolična demonstracija sile uz ograničenu materijalnu štetu.

Drugi zvaničnici naveli su da je kao verovatnija meta razmatrana jedna od ukrajinskih crnomorskih luka.

List navodi da bi svaki napad Irana na Ukrajinu predstavljao značajnu eskalaciju sukoba i da bi mogao da otvori novi front u širem konfliktu, posebno zbog već postojećih tenzija između Teherana i Kijeva izazvanih iranskom saradnjom sa Rusijom.

Ukrajina je u subotu napala iranski komercijalni teretni brod u Kaspijskom moru, pri čemu je poginuo jedan civilni mornar, navode izvori. Kijev je ranije optuživao Iran i Rusiju za međusobnu vojnu podršku, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.

Foto: Foto: Kurir TV grafika

Iranski zvaničnici su odmah najavili odgovor, a ministar spoljnih poslova zemlje Abas Arakči je ocenio da napad "ne može da ostane bez odgovora". Arakči je u nedelju rekao da je napad predstavljao kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i optužio Ukrajinu da pokušava da uvuče Evropu u sukob Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Iran ne traži eskalaciju, ali je jasno stavio do znanja da je svaki napad na naše građane ili interese neprihvatljiv. Mora da postoji nadoknada za gubitke", naveo je Aragči nakon razgovora sa ukrajinskim kolegom.

Nakon što su ukrajinske diplomate pokušale da smanje tenzije, Arakči je juče telefonom razgovarao sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom.

Prema njegovim rečima, Sibiha je napad na teretni brod opisao kao nenameran. Iranski ministar je nakon razgovora rekao da Teheran ne želi dalje zaoštravanje, ali da očekuje odgovornost za nastalu štetu.

Arakči je razgovarao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Kajom Kalas o načinima za smanjenje regionalnih tenzija.