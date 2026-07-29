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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da su ukrajinske snage izvele nove napade na ruske objekte povezane sa podrškom i finansiranjem rata, ističući da je reč o rezultatima dugoročne kampanje sankcionog pritiska na Moskvu.

Zelenski je na Iksu naveo da su pogođeni rafinerija nafte i logistički centar u ruskoj Rjazanskoj oblasti, udaljeni oko 360 kilometara od ukrajinske granice.

Prema njegovim rečima, pogođen je i objekat na privremeno okupiranom Krimu na kojem se nalaze brzi čamci ruske Crnomorske flote.

Ukrajinski predsednik dodao je da su izvedene akcije i protiv rafinerije nafte u Permskoj oblasti, kao i izvoznog terminala i vojnog preduzeća u Rostovskoj oblasti.

"Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti i svima koji omogućavaju ove dugoročne rezultate", naveo je Zelenski u objavi.

On je poručio da Rusija mora da oseti posledice nastavka rata kroz rastuće troškove.

"Moramo da oslabimo agresora i nastavimo pritisak kako bismo približili kraj ovog rata", rekao je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

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