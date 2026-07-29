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Evropski saveznici za sada odbijaju da podrže inicijativu Sjedinjenih Američkih Država za formiranje zajedničke pomorske misije u Ormuskom moreuzu dok se ne uspostavi trajni prekid vatre u sukobu sa Iranom, piše danas američki Politiko pozivajući se na neimenovane zvaničnike, dodajući da takvo postupanje ukazuje na sve veće rezerve evropskih država prema američkoj politici.

Američki ministar odbrane Pit Hegset zatražio je od Velike Britanije i Francuske da preuzmu vodeću ulogu u budućoj pomorskoj koaliciji, ali se, uprkos podršci britanskog ministra odbrane Vesa Stritinga, suočava sa skepticizmom evropskih saveznika, navode britanski i američki zvaničnici upoznati sa razgovorima.

Pit Hegset Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Prema njihovim navodima, Hegset i predsednik SAD Donald Tramp mesecima kritikuju evropske zemlje zbog, kako smatraju, nedovoljnog angažovanja u sukobu sa Iranom.

Plan predviđa održavanje međunarodne konferencije u Londonu, u organizaciji SAD i Velike Britanije, na kojoj bi bile definisane uloge država učesnica, uključujući raspoređivanje ratnih brodova za otkrivanje i uklanjanje pomorskih mina i zaštitu trgovačkih brodova koji prolaze kroz

Zvaničnici, međutim, upozoravaju da pripreme za misiju nisu značajno odmakle i da se u skorije vreme ne očekuje konkretan napredak.

Foto: DIA TV/Shutterstock

Hegset je ideju o zajedničkoj pomorskoj misiji izneo tokom telefonskog razgovora sa britanskim kolegom Vesom Stritingom u petak, a prema navodima britanskih zvaničnika, razgovor je bio usmeren na okupljanje saveznika radi jačanja pomorske bezbednosti i podrške američkim odbrambenim naporima, a ne na uključivanje evropskih zemalja u ofanzivne operacije protiv Irana.

Hegset i Striting su potom u ponedeljak razgovarali i sa francuskom ministarkom oružanih snaga Katrin Votren o mogućnostima zajedničkog delovanja radi zaštite pomorskog saobraćaja u regionu.

U regionu Bliskog istoka i dalje se nalaze dva američka nosača aviona, zajedno sa više drugih ratnih brodova, uključujući i plovila sa oko 2.500 marinaca.

Bivši američki vojni zvaničnik, upoznat sa internim razgovorima u Pentagonu, upozorio je da produženo angažovanje nosača aviona i podmornica odlaže njihovo redovno održavanje, što bi moglo da utiče na operativnu spremnost američke mornarice ukoliko se misija dodatno produži.