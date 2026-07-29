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Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su danas napade na oružane grupe u Iraku koje podržava Iran, optužujući ih za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja, što je Teheran odbacio kao "veliku pogrešnu procenu“.

Američko-saudijski napadi na istočni Irak usledili su samo nekoliko sati pošto je Centralna komanda SAD saopštila da je njena protivvazdušna odbrana sprečila iznenadni iranski napad na američke trupe u Persijskom zalivu.

Revolucionarna garda saopštila je da je ispalila nekoliko balističkih raketa na vojna postrojenja SAD u Jordanu, prenosi Rojters, navodeći da je jordanska vojska navela da je presrela i oborila pet iranskih raketa usmerenih prema tom kraljevstvu.

Iranska državna televizija IRIB prenela je izjavu neimenovanog visokog vojnog zvaničnika Irana koji je negirao bilo kakvu vezu Teherana sa projektilima ispaljenim iz drugih zemalja u regionu prema metama u Saudijskoj Arabiji. On je naveo da je to "velika greška u proceni".

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su njene snage pogodile tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu i primorala ih da se zaustave, nakon što su ignorisali upozorenja da idu "nesigurnom i ilegalnom rutom".

Iran i Irak Foto: Shutterstock

Prema tvrdnji IRGC, njena mornarica nastavlja da drži u punoj kontroli Ormuski moreuz.

Garda je upozorila da "nezakonito američko vojno mešanje" i davanje instrukcija plovilima u regionu neće ostati bez odgovora.

Saudijska Arabija saopštila je juče da je njena protivvazdušna odbrana uništila nekoliko dronova koji su ciljali njena naftna postrojenja na istoku zemlje.

Prema navodima portparola Ministarstva odbrane Saudijske Turkija al-Malikija, napade je sa teritorije Iraka izazvala tamošnja milicija koju podržava Iran.

Američko-saudijski napadi na mete u Iraku dolaze u trenutku kada je Oman predložio novi regionalni sporazum usmeren na rešavanje sukoba u vezi sa Ormuskim moreuzom, kroz koji je pre početka američko-izraelskih napada krajem februara prolazila petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Teheran je odbacio predlog Omana za zajedničko regionalno rukovodđenje Ormuzom, navodeći da nema šanse da uspe, kako je rekao danas visoki iranski zvaničnik Rojtersu.