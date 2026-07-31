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Ukrajinaveć mesecima od SADi zapadnih saveznika traži dodatno jačanje protivvazdušne odbrane i isporuku raketa dugog dometa kako bi se efikasnije suprotstavila sve intenzivnijim ruskim raketnim i vazdušnim napadima.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski u više navrata je apelovao na Vašington da ubrza isporuku sistema Patriot i presretačkih raketa za odbranu od balističkih projektila, a američki predsednik Donald Trampnedavno je saopštio da će Ukrajina dobiti licencu za proizvodnju presretačkih raketa Patriot, što bi u budućnosti trebalo da ojača njene odbrambene kapacitete.

Prema izjavama Trampa i Zelenskog, SAD su pristale da Ukrajini odobre licencu za proizvodnju (odnosno koproizvodnju) presretačkih raketa za sistem Patriot, ali taj proces tek treba da bude sproveden i neće obezbediti kratkoročno rešenje za potrebe ukrajinske PVO.

Ipak, Kijevu su takvi sistemi potrebni odmah, zbog čega nastavlja da od saveznika traži dodatne isporuke.

Koje PVO sisteme i vrste raketa Ukrajina traži, kakve su njihove mogućnosti i koliko bi mogle da utiču na tok rata, objasnio je vojni analitičar Vlade Raduloviću razgovoru za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

1. Zelenski je tražio od SAD i evropskih saveznika isporuku raketa dugog dometa i dodatnih sistema protivvazdušne odbrane. Koje konkretne rakete i PVO sisteme Kijev trenutno smatra prioritetom i zbog čega?



- Kijev se fokusira u dva pravca. Prvi se odnosi na domen PVO i to naročito na sistem borbe protiv krstarećih i balističkih raketa iako naravno ne treba zapostaviti ništa manje i domen odbrane od dronova, dok sa druge strane ostaje segment dejstva Ukrajine po ruskim ciljevima u pozadini linije bojišta, odnosno po strateškim tačkama. Možda najznačajniji projekti koje Kijev traži u ovom segmentu balističkih raketa su balističke rakete ATACMS, zatim želja da se nemački Taurus rasporedi. Storm Shadow/SCALP - francusko-britanski projekat su dobili i već ga koriste. Taurus, Storm Shadow/SCALP su krstareće rakete dok je ATACMS balistička raketa kopnenog baziranja koja se lansira iz sistema HIMARS. Postoje još neki projekti popout JASSM koji bi bili integrisani na ukrajinske F-16. Sa druge strane, kada je reč o protivvazuhoplovnoj borbi apsolutno su prioritet Patriot sistem i rakete za ovaj sistem. To je prioritet svih prioriteta i kruna PVO odbrane Ukrajine. Zatim, evropski koncept odnosno projekat SAMP/T, NASAMS, pa i nemački IRIS-T. Ovi sistemi postoje u određenom broju, neki u manjem. Prisutni su u Ukajini koja ih apsolutno koristi, ali čini se da je fokus na ova četiri, jer upravo kad njih pogledamo imamo tu ešaloniranu odbranu. Ne treba ići sada na Gepard, Avanger, Skynex, na te sisteme kratkog dometa, njih Ukrajina ima poprilično. Prethodna četiri su vodeća jer oni pokrivaju pre svega Patriot koji obezbeđuje dejstvo po pretnjama iz vazduha kada govorimo o balističkim raketama poput Iskandera, a sa druge strane, ovi ostali projekti omogućavaju uspešno dejstvo po krstarećim raketama. Patriot takođe dejstvuje protiv hipersoničnih raketa - Kinžala, na primer. Kako se spuštamo na niži nivo tu se uključuje dejstvo po dronovima, po čuvenim “Šahedima 136” ali nisu to jedini ciljevi u vazduhu protiv kojih se Ukrajina bori. Najveći akcenat je stavljen na balističke i hipersonične rakete i to je zapravo razlog zašto Ukrajina pre svega traži rakete i dodatne baterije sistema Patriot.

Vlade Radulović Foto: Kurir Televizija



2. Koje su osnovne tehničko-taktičke karakteristike raketa koje Ukrajina želi da dobije i po čemu se one razlikuju od naoružanja kojim njihova vojska već raspolaže?



- Kada je reč o tehničkim karakteristikama, ima nekoliko projekata koje sam već pomenuo. Kada govorimo o projektu ATACMS on je možda bio i najproblematičniji u nekom ranijem periodu jer su Rusi pominjali da će to biti crvena linija iako se ništa nije dogodilo kada su oni stigli i kada se izvršilo dejstvo sa njima, pre svega po položajima ruske vojske unutar teritorije Ukrajine, a nakon toga i iza same linije fronta, odnosno iza državne granice. Govorimo o dometima od oko 300 kilometara. U pitanju je balistička raketa namenjena za uništavanje vojne infrastrukture, komandnih mesta, komandnih cenatara, aerodroma, skladišta, svega onog što se nalazi u pozadini. On poseduje bojeve glave od 200 i 250 kg i to je jedna bojeva glava koja se nalazi u ovoj raketi. Sa druge strane kod ATACMS-a postoji upotreba kasetne municije, on može imati i kasetnu bojevu glavu. Što se tiče drugog projekta krstarećih raketa – tu je nemački Taurus kao možda i najpotentnija krstareća raketa kojom bi Ukrajinci mogli da vrše dejstva po ciljevima. Ono što je ovde interesantno i važno je bojeva glava koju ima Taurus, koja može da napada fortifikovana utvrđenja. On je nominalno projektovan na 500 km, a pitanje je u izvoznoj varijanti da li bi taj domet bio ograničen. Ono što je najznačajnije kod ovog projekta je upravo ta MEPHISTO bojeva glava koja teži oko 480 kg. U tom segmentu krstarećih raketa, Ukrajinci već koriste pomenute francusko-britanske projekte i krstareće rakete kao što su Storm Shadow/SCALP-EG. Njihov domet, za razliku od Taurusovog upola je manji i ima domet od nekih 250 km, slična im je namena iako nema bojevu glavu kao Taurus, već malo slabiju bojevu glavu. Namena joj je dejstvo po mostovima, važnim komunilacionim sistemima, infrastrukturi, fortifikacijama i bunkerima. Težina bojeve glave je 450 kg. To je to što se tiče dejstava po dubini ruske teritorije i upravo je to prioritet za Ukrajince. Oni imaju svoj Flamingo i čitavu jednu porodicu raketa zaključno sa FP-9 i dronova zahvaljujući kojima su uspeli da dosegnu dubinu ruske teritorije. Ove sisteme odlikuje izuzetno visoka preciznost i mala odstupanja od svega nekoliko metara. Ta preciznost je kombinovana INS i GPS navođenjima i Ukrajinci to traže zbog nove taktike kojoj svedočimo, a to su napadi na logistiku, komandna mesta, vazduhoplovne baze, aerodrome koji nisu isključivo u neposrednoj blizini fronta i na samom bojištu.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi



3. Kada je reč o protivvazdušnoj odbrani, koji sistemi bi mogli da donesu najveću korist Ukrajini u zaštiti gradova, vojne infrastrukture i energetskih objekata od ruskih raketa i dronova? Šta svaki od tih sistema može, a koja su njegova ograničenja?



- Praksa je da imate ešaloniranu odbranu, da se uspešno branite na različitim dometima i po daljini i po visini jer za slučaj da nešto prođe prvi sloj, onda ga čeka drugi sloj, odnosno, taj srednji domet, odnosno ako prođe i tu, onda ga čeka kratki domet i na taj način se povećava mogućnost odnosno efikasnost same odbrane. Najvredniji sistem i kruna ukrajinske PVO su sistemi Patriot i oko toga dileme nema, naročito u segmentu borbe protiv balističkih raketa i sposobnosti raketa iz sistema Patriot i njega u celini zbog svih komponenti, kao i visok nivo uspešnosti u presretanju posebno zahtevnih ciljeva. Ono što je problem je da Ukrajinci nemaju dovoljno ovih sistema i potreban je dodatni broj baterija i ostaje taj problem zavisno od raketa o kojim govorimo za ovaj sistem, a cene raketa se kreću od 1 do 5 miliona dolara po komadu, tako da je to samo po sebi izuzetno skupo. S druge strane, sličnu ulogu u borbi protiv vazduhoplova i određenih raketa ima evropski sistem SAMP/T. Kada je reč o drugim pretnjama iz vazduha često se može čuti o projektu NASAMS koji je svojevrsna modifikacija. Sistem koji između ostalog koristi svojevrsnu modifikaciuju raketa vazduh-vazduh, ali ono što je ovde suština, jeste da se ovaj sistem negde najčešće koristi za zaštitu od krstarećih raketa. NASAMS je na sebe najviše prihvatio zaštitu gradova ili nekih ključnih mesta kritične infrastrukture, pre svega u pogledu zaštite od krstarećih raketa. To je ono što je njegova ključna uloga. IRIS-T, s druge strane je nemački sitem koji se relativno dobro pokazao u Ukrajini u borbi protiv krstarećih raketa ali i protiv dronova. Postoje tu i lakoprenosivi PVO sistemi.

1/5 Vidi galeriju Nemačka raketa Taurus Foto: EPA/South Korean Defense Ministry, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia



4. Ukoliko bi Ukrajina dobila veći broj raketa dugog dometa i modernih PVO sistema, koliko bi to moglo da utiče na tok rata?



- Veći broj sistema svakako povećava uspeh ukrajinske vojske, to je jasno, ali ne mislim da će se dolaskom određenih nešto promeniti na frontu. Front je prilično kompleksna stvar da bi ijedno oruđe, nije da nije bilo takvih slučajeva u istoriji, ali su to bili daleko veći iskoraci od toga da će sada jedno artiljerijsko oruđe ili jedna raketa da napravi takvu vrstu promene. Ono što mogu i zbog čega Ukrajinci traže te sisteme je pre svega zaštita od rakretnih udara i pretnji iz vazduha i samim tim da povećaju bezbednost, ne samo da zaštite objekte kritične infrastrukture ili svoje položaje već i da zaštite stanovništvo jer nažalost svedočimo o stradanju velikog broja civila. Međutim, sa druge strane, postoji sistem nanošenja što veće štete ruskoj strani i zadavanja većih problema ruskoj logistici, otežavanje funkcionisanja logistike, jer kada kontinuirano uništavate skladišta goriva, postrojenja za preradu nafte, skladišta, magacine, kada oštećujete i uništavate saobraćajnice, sve to otežava strani koja trpi. Mnogi će reći: “pa dobro napraviće se nova municija”, to nije sporno, ali je problem kada imate nekoliko desetina ili stotina kilomnetara od prve linije fronta spremno i uskladišteno sve da to kamioni prevezu i onda jednog dana to više nemate. Dakle, to je taj drugi efekat i otuda je ono što vidimo taj pritisak kada govorimo o raketama dugog dometa bez obzira da li su krstareće ili balističke rakete. To je pritisak na rusku logistiku i njihova komanda mesta i skladišta. Cilj Ukrajine je dakle - jačanje PVO u segmentu zaštite stanovništa, infrastrukture i energetskih objekata, a s druge strane, zadavanje problema i pritisak na rusku logistiku.

1/9 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 19.07.2026. godine Foto: screenshot X

5. Poslednjih meseci u javnosti se pominju svi ti sistemi - Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T, kao i rakete ATACMS, JASSM, Taurus i Storm Shadow/SCALP-EG. Koje od ovih sistema i raketa bi predstavljale najveću promenu u ratu i zbog čega?



- To jesu najpotentniji projekti u smislu ubojnih sredstava i rakete kojima Ukrajina može da nanese štetu. Odnosno, u segmentu PVO odbrane da se uspešno odbrani od pretnji koje dolaze iz vazduha. Strateški značaj i dragulj ukrajinske PVO upravo je Patriot i ne treba da čudi zašto se toliko Ukrajinci bore za njega i traže ga na svakom mestu u svetu. Svi pomenuti sistemi pružaju efikasnu zaštitu i oni Ukrajini upravo trebaju naročito u ovim kombinovanim udarima koji se sprovode, a to su talasi udara balističkim i krstarećim raketama i dronovima od strane Rusije, prezasićenje ukrajinske PVO i onda probijanje te PVO slojevito po ciljevima. Ovo su zato neki od najznačajnijih sistema. Mislim da svaki ima svoju ulogu i da predstavlja krunu u tom smislu dok u pogledu dejstava po ruskim ciljevima, ovde ipak malo favorizujem projekat Taurus. Nemci za sada odbijaju da ga daju Ukrajini. Ne treba zaboraviti da ta raketa nije toliko zastupljena i da je imaju samo tri zemlje u svetu i da je proizvodnja bila vrlo ograničena, ali je u pitanju jedan izuzetan projekat i izuzetna raketa. Ta MEPHISTO bojeva glava je fantastična za fortifikacije dobro utvrđene objekte i položaje od armiranog betona i mislim da bi to i te kako bilo značajno i dragoceno Ukrajincima, ali opet, to ne bi moglo da dovede do neke promene situacije na samom bojištu jer ne treba izgubiti iz vida da mi govorimo o liniji fronta koja je neverovatne dužine i koja na svakom svom delu trpi veliki ruski pritisak. Ukrajinci su početkom ove godine nakon dužeg vremenskog perioda imali inicijativu na frontu, ali suštinski kada pogledate bojište, gotovo duž čitave linije fronta inicijativa je na ruskoj strani i to je nešto što zadaje velike probleme Ukrajincima, plus upotreba i dejstvo sa kopna, mora i iz vazduha po ciljevima u Ukrajini. Ne bih zato nijedan projekat posebno apostrofirao, ali ako bih nešto mogao da istaknem, onda bi to u ovom segmentu bila upravo krstareća raketa Taurus.

Karakteristike PVO i raketnih sistema koje Ukrajina potražuje

Patriot (MIM-104 Patriot) - američki projekat

Proizvođač: RTX Corporation (radar i sistem) i Lockheed Martin (rakete PAC-3).

Namena: Protivvazdušni i protivraketni sistem dugog dometa.

Ciljevi: Avioni, helikopteri, dronovi, krstareće rakete i balističke rakete.

Domet:

Protiv aviona: do 160 km (PAC-2 GEM-T).

Protiv balističkih raketa: oko 20–60 km, u zavisnosti od varijante i profila cilja.

Visina presretanja: do približno 24 km.

Brzina rakete: preko Mah 4 (više od 5.000 km/h).

Radar: AN/MPQ-65 (kod novijih verzija unapređeni radari).



Navođenje: Radar i sistem za praćenje ciljeva; PAC-3 koristi aktivno radarsko navođenje u završnoj fazi leta.

Način uništavanja cilja:

PAC-2: eksplozivna bojeva glava sa blizinskim upaljačem.

PAC-3: princip "hit-to-kill" – uništava cilj direktnim pogotkom.

Broj raketa po lanseru:

PAC-2: do 4 rakete.

PAC-3 MSE: do 12 raketa.

Posada baterije: oko 70–90 pripadnika, u zavisnosti od organizacije.

Komponente baterije: komandno mesto, radar, lanseri, agregati za napajanje i komunikaciona vozila.

Glavna namena: Zaštita gradova, vojnih baza i ključne infrastrukture od vazdušnih napada, posebno od balističkih raketa kratkog dometa. Sistem Patriot smatra se jednim od najefikasnijih zapadnih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Taurus KEPD 350 - nemačko-švedski projekat

Proizvođač: Taurus Systems GmbH - zajednički poduhvat između nemačkog MBDA Deutschland i švedskog Saab Bofors Dynamics.

Namena: Krstareća raketa vazduh-zemlja velikog dometa za precizne udare.

Platforme: Lansira se sa borbenih aviona (npr. Eurofighter Typhoon, Tornado, Gripen, F-15K).

Domet: preko 500 km.

Brzina: oko 0,8–0,95 Maha (podzvučna).

Dužina: oko 5,1 m.

Prečnik: 1 m (telo rakete oko 0,6 m).

Raspon krila: oko 2 m.



Težina: približno 1.400 kg.

Bojeva glava: 481 kg (MEPHISTO – dvostepena penetraciona bojeva glava za uništavanje utvrđenih ciljeva). MEPHISTO bojeva glava poseduje takozvani "inteligentni upaljač za brojanje praznina" (void sensing fuze). To znači da kada probija zgradu ili bunker, raketa "broji" spratove ili slojeve betona kroz koje prolazi i detonira se tačno u onoj prostoriji koja je programirana (npr. na trećem spratu ispod zemlje).

Navođenje: Inercijalni navigacioni sistem (INS), GPS, Navigacija prema reljefu (TRN), Infracrveni sistem za prepoznavanje cilja u završnoj fazi leta.

Visina leta: veoma niska (desetine metara iznad terena), radi izbegavanja radarskog otkrivanja.

Preciznost (CEP): procenjuje se na manje od 10 metara.

Glavna namena - Raketa Taurus namenjena je za uništavanje: podzemnih komandnih centara, bunkera, mostova, skladišta municije, aerodroma i pista, drugih dobro utvrđenih ciljeva visoke vrednosti.