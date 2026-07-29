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Direktor ruske kompanije za razvoj dronova hospitalizovan je danas u Tuli nakon oružanog napada koji se istražuje kao pokušaj atentata.

Andrej Čerezov, rukovodilac kompanije, napadnut je u gradu koji se nalazi oko 190 kilometara južno od Moskve, prenose ruski mediji.

Prema navodima portala Mash, napadač je tokom noći sačekao Andreja Čerezova na ulazu u njegovu zgradu u Ulici Mihejeva i ispalio tri hica na stepeništu četvrtog sprata.

Njegova supruga čula je buku, otvorila vrata i, kada je videla ranjenog supruga, pozvala hitnu pomoć. Andrej je hospitalizovan.

Napadač je pobegao, a policija je pokrenula potragu za njim. Zvanične informacije o zdravstvenom stanju Čerezova za sada nisu objavljene.

Ruska laboratorija za vazdušni transport registrovana je 2022. godine za naučna istraživanja i razvoj u oblasti prirodnih i tehničkih nauka.

Kompanija je nedavno dobila ugovore za isporuku bespilotnih vazdušnih sistema Voronješkom državnom tehničkom univerzitetu za potrebe istraživanja.