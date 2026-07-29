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Tajler Robinson, čovek optužen za ubistvo Čarlija Kirka, napao je desničarskog aktivistu zbog njegovih političkih stavova, saopštili su tužioci, navodeći kao motiv Kirkovo protivljenje istopolnim brakovima i pravima transrodnih osoba.

Navodi iz sudskih dokumenata predstavljaju najopsežnije dosadašnje izjašnjenje tužilaštva o navodnom motivu za pucnjavu 10. septembra 2025. godine, u kojoj je na univerzitetu u Juti ubijen Kirk, saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.

Tužilaštvo okruga Juta citiralo je pismo koje je kao dokazni materijal dostavio Kirkov prijatelj, u kojem se navodi da je cilj aktiviste bio promovisanje konzervativnih vrednosti, uključujući njegovo uverenje da je "eksperimentisanje sa seksualnim/rodnim identitetom grešno" i da je "heteroseksualnost u okviru braka jedini čestit obrazac seksualnosti", prenosi Internazionale.it.

Tajler Robinson i Čarli Kirk Foto: Lynne Sladky/AP, RICK EGAN / POOL/THE SALT LAKE TRIBUNE POOL

Tužioci su naveli da pismo Davida Engelhardta, člana odbora organizacije Turning Point USA koju je Kirk osnovao, pokazuje da je Kirk predstavljao "ne samo verski pokret, već i politički pokret protiv istopolnih brakova i prihvatanja transrodnosti, homoseksualnosti i seksualnog eksperimentisanja".

Advokati su tvrdili da je Robinsonov "način života" bio suprotan Kirkovim verskim i političkim stavovima i da je 23-godišnjak napao aktivistu zbog njegovog političkog izražavanja.

"Posredni dokazi da je optuženi ciljao gospodina Kirka zbog svojih uverenja ili percepcije Kirkovih političkih stavova su ogromni", naveli su tužioci u pisanom obrazloženju kojim traže da Robinsonu bude suđeno za ubistvo.

Foto: AP Alex Brandon, Printscreen

Robinsonov advokat Ričard Novak izjavio je na ročištu 9. jula da Engelhardtovo pismo ne pruža nikakav dokaz da se Robinson nije slagao sa Kirkovim političkim ili verskim stavovima i da ne govori ništa o Robinsonovom mentalnom stanju u vreme zločina.

Tužioci su naveli da je Robinson u vreme pucnjave bio u vezi sa svojim cimerom Lensom Tvigsom, koji je istraživao mogućnost promene pola.

Tvigs je tužiocima u aprilu rekao da je počeo vezu sa Robinsonom nakon što su se upoznali 2023. godine.

Na snimku prikazanom tokom postupka, Tvigs nije govorio o pitanju roda, već je rekao da su on i Robinson prvi put razgovarali o Kirku tek nakon pucnjave.

Tajler Robinson Foto: Rick Egan/Pool The Salt Lake Tribune

Tužilaštvo je navelo niz dokaza za tvrdnju da je Robinson navodno izabrao Kirka za metu zbog njegovih političkih stavova.

Među dokazima je i tekstualna poruka nakon pucnjave u kojoj je Robinson navodno napisao Tvigsu da mu je "bilo dosta Kirkove mržnje" i da "neka mržnja ne može da se reši pregovorima".

Tužioci su takođe naveli poruke ugravirane na mecima pronađenim u navodnom oružju kojim je izvršeno ubistvo, među kojima je jedna glasila: "Hej, fašisto, primi ovo".

Odbrana ima rok do 18. avgusta da podnese pisane argumente zbog čega smatra da nema dovoljno dokaza za suđenje Robinsonu.

Sudija Okružnog suda Jute Toni Graf zakazao je ročište za 1. septembar.

Robinson, koji se nalazi u pritvoru od hapšenja, još uvek nije izjasnio da li priznaje ili negira krivicu.