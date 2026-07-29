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U svom prvom telefonskom razgovoru sa generalom Aleksusom Grinkevičem, glavnokomandujući ukrajinskim snagamaMihajlo Drapati, izjavio je da Ukrajina mora da održi liniju fronta i intenzivira vazdušne udare kako bi ostvarila pobedu.

"U ovoj fazi rata moramo da ojačamo delovanje u više domena", rekao je Drapati tokom razgovora sa NATO komandantom zaduženim za Evropu.

Takođe se pozvao na sprečavanje "upada neprijatelja u odbrambene linije" i proširenje upotrebe "preciznih udara kako velikog, tako i srednjeg dometa".

Takođe je istakao potrebu za američkim raketama "Patriot", koje su, kako je rekao, potrebne Ukrajini radi odbrane od ruskih napada.

Drapati je rekao Grinkeviču da Ukrajina treba da razvija strukturu svojih armijskih korpusa, uz istovremeno povećanje operativne samostalnosti formacija na nivou korpusa.

Naveo je da Ukrajina radi na nanošenju težih gubitaka ruskim snagama i slabljenju ratne ekonomije Moskve, koristeći asimetrične taktike i tehnologije razvijene u zemlji.

Foto: Youtube/Укрінформ/Ministarstvo odbrane Ukrajine

Drapati je takođe zahvalio Grinkeviču na naporima da se za Ukrajinu obezbede dodatni sistemi protivvazdušne odbrane, kao i predsedniku SAD Donaldu Trampu, sekretaru za odbranu Pitu Hegsetu i SAD na vojnoj pomoći pruženoj putem Liste prioritetnih potreba Ukrajine (PURL).

U okviru programa PURL, evropske zemlje od SAD kupuju vojnu opremu koju je Ukrajina zatražila, uključujući presretačke rakete za sistem Patriot.

Ovaj razgovor predstavljao je prvi javno obelodanjeni kontakt Drapatija i Grinkeviča otkako je američki general preuzeo dvostruku dužnost vrhovnog savezničkog komandanta za Evropu i komandanta Evropske komande SAD.

Predsednik Volodimir Zelenski je ranije ovog meseca imenovao Drapatija za glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine, umesto generala Oleksandra Sirskog, u okviru jedne od najznačajnijih promena u vojnom rukovodstvu zemlje.

Zelenski je izjavio da će se Drapati fokusirati na povećanje efikasnosti i prilagodljivosti vojske.

Imenovanje je usledilo usred šire rekonstrukcije ukrajinskog bezbednosnog rukovodstva i nakon konsultacija između predsednika, Sirskog i načelnika Generalštaba.