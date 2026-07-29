Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je na sastanku u Beloj kući u utorak tražio od predsednika SAD Donalda Trampa "hitnu zimsku pomoć" od 300 raketa-presretača za američki sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane Patriot, da bi se od ruskih napada zaštitila infrastruktura energetike, preneo je američki sajt Aksios.

Bez novih isporuka pre zime, ruski napadi bi mogli da unište elektrane, ostave milione Ukrajinaca bez grejanja i izazove humanitarnu krizu, kazao je on.

Zelenski je rekao da su ukrajinske zalihe tih raketa skoro iscrpljene ze je Ukrajina ranjivija na ruske balističke rakete.

Rekao je da je Tramp pristao da se nastavi priprema sporazuma o licenciranju na osnovu kojeg bi Ukrajina proizvodila rakete za Patriot i time smanjila zavisnosti od američkih zaliha.

Foto: EPA / Atef Safadi, Shutterstock, Youtube Printscreen

Zelenski je dodao da je Tramp obećao da će SAD pokušati da pomognu Kijevu iako su američke zalihe opterećene ratom s Iranom.

Posle sastanka u Beloj kući u utorak, predsednik Ukrajine se sastao s predstavnicima američkih kompanija Lokid Martin - proizvođača raketa za Patriot. Razgovarali su i o adaptaciji ukrajinskih balističkih raketa u presretače raketa što se smatra "bržim i jeftinijim" rešenjem.

Zelenski je rekao da su ukrajinski napadi dugog dometa na naftnu i logističku infrastrukturu Rusije poboljšali njegov odnos sa Trampom koji je opisao kao "mnogo bolji i konstruktivniji" nego što je bio ranije.

Ukrajinski predsednik je kazao da bi američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof mogli da dođu u Kijev u naredne dve nedelje da bi razgovarali o mogućem nastavku mirovnih pregovora, ali smatra da je malo verovatno da će predsednik Rusije Vladimir Putin biti spreman da prihvati prekid vatre.