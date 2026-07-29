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Finska je privremeno zatvorila deo svog vazdušnog prostora i ograničila pomorski saobraćaj u blizini jugoistočne granice sa Rusijom zbog zabrinutosti da bi vojni dronovi mogli da uđu u to područje, prenosi Reuters.

Finska vojska saopštila je da su mere uvedene kako bi nadležni organi mogli bezbedno da reaguju ukoliko bespilotne letelice pređu u finski vazdušni prostor.

Na taj način možemo da obezbedimo da nadležni organi mogu da deluju ukoliko dronovi zalutaju u to područje, odnosno da sprovedu bezbedne protivmere i zaštite građane“, rekao je portparol finske vojske za Reuters.

Finske vlasti nisu otkrile na kojim obaveštajnim podacima se zasniva odluka o uvođenju ograničenja. Portparol je odbio da komentariše izvor informacija o mogućoj aktivnosti dronova, navodeći da je reč o operativnim podacima.

Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Rusko elektronsko ratovanje i ometanje signala

Ove mere uvedene su u trenutku kada je zabeležen sve veći broj incidenata u kojima ukrajinski dronovi dugog dometa, tokom napada na vojne ciljeve u Rusiji, ulaze u vazdušni prostor država članica NATO-a.

Prema navodima Reutersa, tokom 2026. godine dronovi su ulazili u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije, zbog čega su vlasti tih zemalja pojačale pažnju i bezbednosne mere.

Ukrajina je poslednjih meseci značajno intenzivirala kampanju napada dronovima dugog dometa na ciljeve unutar Rusije. Kako navodi Reuters, Ukrajina i nekoliko članica NATO-a smatraju da su pojedini prekogranični incidenti posledica ruskog elektronskog ratovanja i ometanja GPS signala, što može da poremeti navigacione sisteme i promeni putanju letelica.

Sa druge strane, Rusija optužuje Ukrajinu da namerno usmerava dronove ka susednim državama članicama NATO-a.

Ranije je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila da Evropska unija i NATO proširuju saradnju u razvoju sistema za borbu protiv dronova, uz intenzivniju saradnju sa ukrajinskom odbrambenom industrijom i korišćenje ukrajinskog ratnog iskustva za ubrzanje razvoja protivdronskih tehnologija.

Ruski dronovi više puta prešli granicu NATO-a

Ovo nije prvi put da država članica NATO-a uvodi dodatne mere zbog mogućeg upada bespilotnih letelica povezanih sa ratom u Ukrajini. Tokom protekle dve godine zabeleženo je više slučajeva u kojima su ruski dronovi narušili vazdušni prostor Rumunije, o čemu je Kurir već pisao. 

Najviše incidenata dogodilo se u pograničnim oblastima uz Dunav, nasuprot ukrajinskim lukama Reni i Izmail, koje su bile česta meta ruskih napada. U više navrata rumunske vlasti potvrdile su da su delovi ruskih dronova pronađeni na teritoriji Rumunije, nakon što su letelice prešle granicu tokom napada na ukrajinsku infrastrukturu.

dronovi u vazduhu
Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo? Foto: Printskrin Youtube

Zbog takvih incidenata rumunsko Ministarstvo odbrane nekoliko puta podizalo je borbene avione radi nadzora vazdušnog prostora, dok su stanovnici pograničnih područja dobijali upozorenja putem sistema za uzbunjivanje i upućivani u skloništa. Bukurešt je svaki od ovih slučajeva osudio kao narušavanje svog vazdušnog prostora, a tema je više puta bila razmatrana i u okviru NATO-a.

Serija ovakvih incidenata pokazala je koliko rat u Ukrajini može da utiče i na bezbednost susednih država članica Alijanse, čak i kada one nisu direktno uključene u sukob.

Rumunija proterala ruskog diplomatu

Nakon jednog od upada ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor, vlasti u Bukureštu proglasile su jednog člana ruske diplomatske misije personom non grata, dok je rumunski ambasador u Moskvi povučen na konsultacije. Ovaj potez usledio je posle obaranja tri drona i dodatno je zaoštrio odnose između dve zemlje.

(Kurir.rs/United24media.com/A.V.)

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