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Tinejdžer koji je sa hitnim pasošem doputovao iz Norveške u Veliku Britaniju kako bi izvršio plaćeno ubistvo za švedsku kriminalnu mrežu proglašen je krivim za zaveru za ubistvo.

Porota je utvrdila da je Johanes Natland (19) bio deo plana. Uhapšen je u martu 2025. godine u hotelskoj sobi u Hadersfildu, gde su kod njega pronađena dva ispravna pištolja i 19 metaka, prenosi BBC.

Natland je priznao da je posedovao vatreno oružje i municiju, ali je negirao optužbu za zaveru radi ubistva. Nakon ponovljenog suđenja nije pokazao emocije kada je porota, posle više od 17 sati većanja, jednoglasno proglasila da je kriv.

Na početku suđenja tužilac Alister Ričardson rekao je da je tinejdžera regrutovala mreža Foxtrot, švedska organizovana kriminalna grupa za koju vlasti tvrde da ima podršku iranskog režima.

Natland je tvrdio da nije planirao da izvrši ubistvo, već da je nameravao da puca sebi u nogu. Porotnicima je rekao da se našao u "ozbiljnim problemima".

Sud je obavešten da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uvele sankcije mreži Foxtrot zbog njenih bliskih veza sa iranskim vlastima.

Foto: COUNTER TERRORISM POLICING

Norveška policija sprečila ubistvo

Foxtrot je poznat po tome što angažuje maloletnike i veoma mlade osobe za izvršavanje ubistava, što Europol opisuje kao model "nasilje kao usluga" (Violence-as-a-Service – VaaS).

Natland je 17. marta doputovao na aerodrom u Mančester, a preko aplikacije Signal dobijao je video-uputstva koja su ga vodila do Hadersfilda, gde su bili sakriveni oružje, ukradeni automobil i gotovina.

Ubistvo je sprečeno zahvaljujući norveškoj policiji, koja je uhapsila sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je regrutovao Natlanda. U njegovom telefonu pronađene su poruke o planiranom ubistvu u Velikoj Britaniji, nakon čega su britanske vlasti odmah upozorene.

Na suđenju je rečeno da je Natland uhapšen u hotelu Briar Court, gde su ispod kreveta pronađena dva pištolja. Kada je ugledao policajce na vratima, rukama je imitirao pucanje u jednog od njih, nakon čega je savladan i uhapšen.

"Operacija je bila uspešna, osim što je ubijen pogrešan čovek"

Sedamnaestogodišnji regruter, čiji identitet zbog godina nije objavljen i koji je poznat pod nadimkom "General", osuđen je u Norveškoj u maju ove godine zbog učešća u ovoj zaveri.

Osuđen je i za više pokušaja ubistava, podmetanja požara u korist mreže Foxtrot, kao i za učešće u dva ubistva u Švedskoj.

Na svom suđenju izjavio je da je ubistvo Murada Abdelkadera bilo "uspešno, osim što je ubijen pogrešan čovek".

Rekao je i da mu je mentor u mreži Foxtrot bio muškarac poznat pod nadimkom "Agent 47".

Švedska policija veruje da se iza tog nadimka krije Ali Šehab Ahmed (22), koji je u decembru uhapšen u iračkom gradu Sulejmaniji i čeka izručenje Švedskoj.

Od perspektivnog fudbalera do plaćenog ubice

Natland je odrastao u Stavangeru u Norveškoj, u porodici dvoje novinara, i važio je za talentovanog mladog fudbalera.

Na sudu je ispričao da je sa 13 godina počeo da koristi drogu i da je prošle godine drogu konzumirao "gotovo svakog dana".

Napustio je školu, a nakon psihoze izazvane narkoticima završio je na psihijatrijskom lečenju. Kasnije je boravio u domu za problematičnu omladinu, gde je upoznao jednog od svojih budućih regrutera.

Dana 15. marta 2025. godine prosleđena mu je poruka koja je predstavljala Foxtrotov oglas za posao.

"Ubistvo u Engleskoj. 270.000 kruna (oko 25.000 evra). Obezbeđen izlazak iz zemlje. Prokrijumčarićemo ubicu. Policiji će biti plaćeno da zažmuri. Ništa ne može poći po zlu", navodilo se u poruci.

Već narednog dana dodat je u grupu "Assassin EU", u kojoj su bili "General" i "Agent 47".

Njegova prva poruka glasila je:

"Koga treba ubiti?"

Oružje pronašao u šumi, uhapšen pre izvršenja zadatka

"Agent 47" rezervisao mu je jednosmernu kartu za Veliku Britaniju, a Natland je 17. marta odleteo iz Stavangera u Mančester koristeći hitni pasoš, pošto mu je prethodni istekao.

Na granici je zadržan jer nije imao povratnu kartu, rezervisan hotel niti dovoljno novca, ali mu je ipak dozvoljen privremeni ulazak u zemlju.

Po dolasku u Hadersfild, prema uputstvima koja je dobijao putem poruka, pronašao je gotovinu skrivenu ispod smeća, a zatim u šumi preuzeo poluautomatski pištolj, revolver i municiju.

Po povratku u hotel prijateljima je slao snimke na kojima rukuje oružjem, kao i fotografiju na kojoj leži na krevetu okružen novcem.

Foto: COUNTER TERRORISM POLICING

U međuvremenu je norveška policija već uhapsila "Generala", pronašla poruke o planiranom ubistvu i upozorila britanske vlasti. Zbog navodnih veza Foxtrota sa Iranom u istragu se uključila i britanska antiteroristička policija.

Natland je uhapšen u 5.15 časova 19. marta 2025. godine u hotelskoj sobi, a izricanje presude zakazano je za oktobar.