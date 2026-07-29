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Muškarac je stradao nakon što ga je napao i progutao džinovski piton dok se vraćao kući sa zabave u provinciji Severni Maluku u Indoneziji.

Hasim Lumbesi (35) proveo je noć u lokalnom baru, a kući je krenuo sam u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, 27. jula.

Prema navodima lokalnih vlasti, oko tri sata ujutru prolazio je šumskim putem kada je iz rastinja iskočio piton dug oko sedam metara i zgrabio ga za nogu.

Muškarac nije uspeo da se oslobodi. Zmija ga je obavila oko tela, ugušila, a zatim progutala.

Krvavi trag doveo do jezivog otkrića

Pošto se nije vratio kući, porodica je tokom popodneva krenula u potragu za njim, rekao je načelnik policije ostrva Sula Handres.

"Na pola puta pronašli su krv na zemlji, a zatim i njegove stvari – ranac, torbu preko ramena i sandale", rekao je Handres.

Prema njegovim rečima, članovi porodice su fotografisali pronađene predmete, vratili se u selo i okupili meštane kako bi organizovali širu potragu.

Prateći tragove ugažene trave koji su vodili u šumu, naišli su na neuobičajeno naduvenog pitona.

Foto: West Sulawesi Police

Na uznemirujućem snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako meštani rasporavaju stomak zmije, u kojem su pronašli telo nestalog muškarca.

Njegovo telo potom je vraćeno porodici kako bi bilo sahranjeno prema verskim običajima.

Policija upozorila građane: Ne idite sami u šumu

Nakon tragedije, policija je upozorila stanovnike da budu posebno oprezni prilikom odlaska u šumu ili na njive.

"Ovo područje je prirodno stanište divljih životinja. Zato apelujemo na građane da budu oprezni kada odlaze u bašte i šumu i da, ukoliko je moguće, ne idu sami, već u paru, kako bi se smanjio rizik od sličnih incidenata", rekao je načelnik policije Handres.

Ovo nije usamljen slučaj. U istoj provinciji je pre samo mesec dana, prema navodima lokalnih medija, motociklistu (25) Lifasa napao piton dug oko 6,7 metara nakon što se zaustavio pored zemljanog puta.

U drugom incidentu, Elizabet Jamalau (44) izgubila je život dok je čuvala stoku. Njen suprug pronašao ju je tek kada je primetio da se gornji deo njenog tela već nalazi u ustima ogromnog pitona.

Mrežasti pitoni nastanjuju veći deo jugoistočne Azije i smatraju se najvećim vrstama zmija na svetu. Hrane se različitim životinjama, uključujući mačke, pse, ptice, druge zmije, ali u retkim slučajevima mogu napasti i ljude.

Stručnjak za zmije Ron Lili, jedan od osnivača Indonežanskog herpetološkog društva, objasnio je da su pitoni grabljivci iz zasede koji čekaju sakriveni u rastinju pored staza kojima prolaze ljudi i životinje.

Kada napadnu, veoma brzo obaviju telo žrtve i stežu ga dok ne ostane bez vazduha.

"Nije potrebno da polome kosti. Dovoljno je da žrtva više ne može da diše", rekao je Lili.