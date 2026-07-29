MONSTRUM OD 7 METARA GA SAČEKAO U TRAVI! Obmotao ga, ugušio i PROGUTAO U JEDNOM KOMADU: Snimak rasporavanja stomaka LEDI KRV U ŽILAMA! (VIDEO)
Muškarac je stradao nakon što ga je napao i progutao džinovski piton dok se vraćao kući sa zabave u provinciji Severni Maluku u Indoneziji.
Hasim Lumbesi (35) proveo je noć u lokalnom baru, a kući je krenuo sam u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, 27. jula.
Prema navodima lokalnih vlasti, oko tri sata ujutru prolazio je šumskim putem kada je iz rastinja iskočio piton dug oko sedam metara i zgrabio ga za nogu.
Muškarac nije uspeo da se oslobodi. Zmija ga je obavila oko tela, ugušila, a zatim progutala.
Krvavi trag doveo do jezivog otkrića
Pošto se nije vratio kući, porodica je tokom popodneva krenula u potragu za njim, rekao je načelnik policije ostrva Sula Handres.
"Na pola puta pronašli su krv na zemlji, a zatim i njegove stvari – ranac, torbu preko ramena i sandale", rekao je Handres.
Prema njegovim rečima, članovi porodice su fotografisali pronađene predmete, vratili se u selo i okupili meštane kako bi organizovali širu potragu.
Prateći tragove ugažene trave koji su vodili u šumu, naišli su na neuobičajeno naduvenog pitona.
Na uznemirujućem snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako meštani rasporavaju stomak zmije, u kojem su pronašli telo nestalog muškarca.
Njegovo telo potom je vraćeno porodici kako bi bilo sahranjeno prema verskim običajima.
Policija upozorila građane: Ne idite sami u šumu
Nakon tragedije, policija je upozorila stanovnike da budu posebno oprezni prilikom odlaska u šumu ili na njive.
"Ovo područje je prirodno stanište divljih životinja. Zato apelujemo na građane da budu oprezni kada odlaze u bašte i šumu i da, ukoliko je moguće, ne idu sami, već u paru, kako bi se smanjio rizik od sličnih incidenata", rekao je načelnik policije Handres.
Ovo nije usamljen slučaj. U istoj provinciji je pre samo mesec dana, prema navodima lokalnih medija, motociklistu (25) Lifasa napao piton dug oko 6,7 metara nakon što se zaustavio pored zemljanog puta.
U drugom incidentu, Elizabet Jamalau (44) izgubila je život dok je čuvala stoku. Njen suprug pronašao ju je tek kada je primetio da se gornji deo njenog tela već nalazi u ustima ogromnog pitona.
Mrežasti pitoni nastanjuju veći deo jugoistočne Azije i smatraju se najvećim vrstama zmija na svetu. Hrane se različitim životinjama, uključujući mačke, pse, ptice, druge zmije, ali u retkim slučajevima mogu napasti i ljude.
Stručnjak za zmije Ron Lili, jedan od osnivača Indonežanskog herpetološkog društva, objasnio je da su pitoni grabljivci iz zasede koji čekaju sakriveni u rastinju pored staza kojima prolaze ljudi i životinje.
Kada napadnu, veoma brzo obaviju telo žrtve i stežu ga dok ne ostane bez vazduha.
"Nije potrebno da polome kosti. Dovoljno je da žrtva više ne može da diše", rekao je Lili.
On je dodao da bi u slučaju napada trebalo pokušati da se podigne ruka kako zmija ne bi odmah obavila vrat i glavu, što može povećati šanse za preživljavanje.
(Kurir.rs/TheSun)