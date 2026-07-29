Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dvojica vatrogasaca poginula su tokom gašenja velikog požara u mestu Nea Krija Vrisi, u oblasti Retimna na Kritu.

Vatrogasci su ostali zarobljeni u svom vozilu u području Sahturija, u blizini Nea Krija Vrisija. Prema prvim informacijama, izgubili su orijentaciju zbog gustog dima.

Dosadašnji izveštaji navode da je reč o vatrogascima starim 28 i 60 godina, od kojih je jedan bio sezonski zaposlen, dok je drugi bio u petogodišnjoj obaveznoj službi. Požar u Retimnu dug više od 15 kilometara, plamen stigao do prvih kuća u Krija Vrisiju.

Kako je predsednik mesne zajednice Krija Vrisi, Sifis Vavurakis, izjavio za grčku državnu televiziju ERT, požarni front u Retimnu prostire se na više od 15 kilometara, a plamen je stigao do prvih kuća u selu.

"Spasavamo ono što možemo. Naše živote i naše domove. Veoma sam potresen. Neka sve izgori, samo da ne bude ljudskih žrtava. Vetar duva izuzetno jako", rekao je on.

Dodao je da su tokom gašenja požara povređena i dvojica volontera koji su pomagali vatrogascima. Saopštenje Vatrogasne službe o pogibiji dvojice vatrogasaca

Vatrogasna služba Grčke izdala je saopštenje povodom smrti dvojice vatrogasaca koji su stradali u požaru kod Retimna.