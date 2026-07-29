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Francuska je naložila ruskoj novinarki Kseniji Fjodorovoj da napusti zemlju zbog optužbi da preko francuskih televizijskih i radijskih medija širi propagandu Kremlja, saopštilo je u sredu francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Francuski list Libération objavio je da se u rešenju o proterivanju navodi kako Fjodorova deluje "kao posrednik u kampanjama dezinformisanja koje organizuju ruske vlasti", a koje imaju za cilj "destabilizaciju javnog reda" u Francuskoj.

Fjodorova je ranije bila glavna urednica televizije RT France, koja je bila deo medijske mreže RT, finansirane iz budžeta Rusije.

RT France ugašen je 2023. godine, godinu dana nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu. Međutim, Fjodorova je ostala u Francuskoj, gde je nastavila da radi kao komentatorka u medijskoj grupaciji konzervativnog milijardera Vensana Bolorea.

Redovno je gostovala na televiziji CNews i radiju Europe 1, a pisala je i kolumnu za list Le Journal du Dimanche, u kojima je često zastupala stavove Kremlja o ratu u Ukrajini i odnosima sa Zapadom.

Potvrđeno da je širila propagandu Kremlja

Slučaj Ksenije Fjodorove i ranije je izazivao veliku pažnju u Francuskoj. Nakon gašenja RT France, bivša glavna urednica ostala je u zemlji i nastavila da se pojavljuje kao komentatorka na televiziji CNews, radiju Europe 1 i u listu Le Journal du Dimanche, zbog čega je mesecima bila predmet kritika političara, medija i organizacija koje je optužuju da zastupa narative Kremlja.

Dodatnu polemiku izazvalo je otkriće da je Fjodorova 2024. godine dobila desetogodišnju dozvolu boravka u Francuskoj.

Pojedini francuski zvaničnici tražili su objašnjenje kako je takva dozvola izdata, dok ju je tadašnji ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro javno nazvao "potvrđenom propagandistkinjom" koja služi interesima Vladimira Putina.

Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

RT je ugašen u Evropi zbog širenja dezinformacija

Ruska državna medijska mreža RT (Russia Today) nekada je emitovala program na više jezika i imala televizijske kanale i digitalne platforme namenjene publici u Evropi i Severnoj Americi. Mreža je, između ostalog, poslovala kroz RT France, RT UK, RT America, RT Germany i RT en Español, dok je sadržaj bio dostupan i putem kablovskih operatera, satelitskih platformi i velikih društvenih mreža.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Evropska unija zabranila je emitovanje RT-a i Sputnjika na teritoriji svih država članica, uz obrazloženje da predstavljaju instrumente državne propagande i sistematskog širenja dezinformacija.

Zabranu su potom sprovele televizijske platforme, internet provajderi i društvene mreže, dok je RT France prestao sa radom početkom 2023. godine nakon što su mu blokirana sredstva i onemogućeno dalje poslovanje.