71 UDAR I 18 POKUŠAJA PROBOJA NA JEDNOM PRAVCU! Rusija od jutros izvela 71 napad, najteže kod ova DVA grada! Hitno se oglasio Generalštab OSU
Ruske snage su od početka dana izvele 71 napad na položaje ukrajinskih Odbrambenih snaga duž cele linije fronta, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u operativnom izveštaju objavljenom u 16 časova.
Kako se navodi, ruska vojska nastavila je i sa artiljerijskim granatiranjem pograničnih područja Sumske oblasti, gde su pogođena naselja Korenjok, Bunjakine, Tovstodubove, Potapivka, Riživka, Neskjučne, Sopič i Ulanove. Pored toga, izveden je i vazdušni udar na grad Sumi.
Najviše napada na pravcima Konstantinovke i Pokrovska
Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, najintenzivnije borbe vode se na pravcima Konstantinovke i Pokrovska.
Na pravcu Konstantinovke ruske snage pokušale su čak 18 puta da probiju ukrajinsku odbranu u rejonima Konstantinovke, Iljinivke, Oleksandro-Šultinog, Ivanopolja i Novoselivke, dok su tri borbena okršaja još u toku.
Na Pokrovskom pravcu od početka dana zabeleženo je 16 ruskih napada u rejonima Sofijivke, Viljnog, Novog Šahova, Rodinskog, Ševčenka, Matjaševog, Mirnog, Vasilivke, Kotlina, Udačnog i Molodeckog. Jedan sukob i dalje traje.
Na Slavjanskom pravcu ruske snage izvele su 14 napada u pokušaju da potisnu ukrajinske jedinice, dok je na Guljajpoljskom pravcu registrovano šest napada.
Borbe duž cele linije fronta
Na Južno-slobožanskom pravcu ruske snage četiri puta su pokušale da probiju ukrajinsku odbranu kod Starice, Izbickog i Hatnjeg, a jedno borbeno dejstvo još traje.
Na Kupjanskom pravcu zabeležena su četiri pokušaja napredovanja ruskih snaga u rejonima Šijkivke i Kupjanska-Vuzlovog, dok su tri sukoba i dalje aktivna.
Na Limanskom pravcu ruske snage pet puta su pokušale da napreduju kod Novog Mira, Novoselivke, Limana i Ozernog, a dva okršaja još nisu završena.
Generalštab navodi da na severno-slobožanskom i Kurskom pravcu nije bilo pokušaja ruskog napredovanja, ali da su ruske snage izvele jedan vazdušni udar vođenom avionskom bombom i 36 artiljerijskih napada na položaje ukrajinske vojske i naseljena mesta, uključujući četiri udara iz višecevnih raketnih bacača.
Na Orehovskom pravcu ukrajinske snage odbile su jedan ruski napad u blizini naselja Čarivne, dok na Kramatorskom, Aleksandrovskom i Pridnjeprovskom pravcu, prema navodima Generalštaba, nije bilo pokušaja ruskog napredovanja.
U zaključku izveštaja Generalštab Oružanih snaga Ukrajine navodi da ukrajinske trupe nastavljaju da iscrpljuju ruske snage duž cele linije fronta i u njihovoj pozadini.
(Kurir.rs/Aleksandar Vulić)