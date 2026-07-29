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Ruske snage su od početka dana izvele 71 napad na položaje ukrajinskih Odbrambenih snaga duž cele linije fronta, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u operativnom izveštaju objavljenom u 16 časova.

Kako se navodi, ruska vojska nastavila je i sa artiljerijskim granatiranjem pograničnih područja Sumske oblasti, gde su pogođena naselja Korenjok, Bunjakine, Tovstodubove, Potapivka, Riživka, Neskjučne, Sopič i Ulanove. Pored toga, izveden je i vazdušni udar na grad Sumi.

Najviše napada na pravcima Konstantinovke i Pokrovska

Prema navodima ukrajinskog Generalštaba, najintenzivnije borbe vode se na pravcima Konstantinovke i Pokrovska.

Na pravcu Konstantinovke ruske snage pokušale su čak 18 puta da probiju ukrajinsku odbranu u rejonima Konstantinovke, Iljinivke, Oleksandro-Šultinog, Ivanopolja i Novoselivke, dok su tri borbena okršaja još u toku.

Na Pokrovskom pravcu od početka dana zabeleženo je 16 ruskih napada u rejonima Sofijivke, Viljnog, Novog Šahova, Rodinskog, Ševčenka, Matjaševog, Mirnog, Vasilivke, Kotlina, Udačnog i Molodeckog. Jedan sukob i dalje traje.

Na Slavjanskom pravcu ruske snage izvele su 14 napada u pokušaju da potisnu ukrajinske jedinice, dok je na Guljajpoljskom pravcu registrovano šest napada.

Borbe duž cele linije fronta

Na Južno-slobožanskom pravcu ruske snage četiri puta su pokušale da probiju ukrajinsku odbranu kod Starice, Izbickog i Hatnjeg, a jedno borbeno dejstvo još traje.

Na Kupjanskom pravcu zabeležena su četiri pokušaja napredovanja ruskih snaga u rejonima Šijkivke i Kupjanska-Vuzlovog, dok su tri sukoba i dalje aktivna.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 26. jul 2026. godine Foto: X printscreen

Na Limanskom pravcu ruske snage pet puta su pokušale da napreduju kod Novog Mira, Novoselivke, Limana i Ozernog, a dva okršaja još nisu završena.

Generalštab navodi da na severno-slobožanskom i Kurskom pravcu nije bilo pokušaja ruskog napredovanja, ali da su ruske snage izvele jedan vazdušni udar vođenom avionskom bombom i 36 artiljerijskih napada na položaje ukrajinske vojske i naseljena mesta, uključujući četiri udara iz višecevnih raketnih bacača.

Na Orehovskom pravcu ukrajinske snage odbile su jedan ruski napad u blizini naselja Čarivne, dok na Kramatorskom, Aleksandrovskom i Pridnjeprovskom pravcu, prema navodima Generalštaba, nije bilo pokušaja ruskog napredovanja.