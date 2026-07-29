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Istraga o požaru koji je već proglašen najvećim u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara zahvaćenih vatrom, sa velikom sigurnošću ukazuje da je uzrok bio rad teške građevinske mehanizacije na području opštine Burgohondo, u provinciji Avila, u trenutku kada je njena upotreba bila izričito zabranjena zbog izuzetno visokog rizika od požara.

1/6 Vidi galeriju Požari u Španiji i Francuskoj Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, ALBIT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Istraga koju vodi Služba za zaštitu prirode (SEPRONA) pri španskoj Civilnoj gardi dovela je prošlog petka do hapšenja vlasnika bagera, poznatog pod nadimkom "El Perehil", dok je rukovalac mašine saslušan kao osumnjičeni. Obojica se sumnjiče da su odgovorni za katastrofalni požar zbog kojeg je španska vlada proglasila vanrednu situaciju od nacionalnog značaja.

Vlasnik bagera ubrzo je pušten na slobodu po nalogu tužilaštva, dok je istraga nastavljena. U tom trenutku požar je zahvatio oko 9.000 hektara i još nije bilo naznaka da će poprimiti razmere koje je kasnije dostigao. Kako navode izvori iz Civilne garde, prioritet je tada bio gašenje požara.

Prema navodima istrage, vlasnik je odbio da daje izjavu istražiteljima, dok je rukovalac tvrdio da su varnice nastale od lanaca bagera tek prilikom njegovog uklanjanja sa terena, a ne tokom izvođenja radova. On je naveo da su upravo napuštali lokaciju jer je regionalna vlada Kastilje i Leona prethodno zabranila upotrebu mehanizacije u šumskim područjima koja može izazvati požar.

Svedoci osporili odbranu osumnjičenih

Međutim, izjave više svedoka osporile su verziju rukovaoca. Prema njihovim iskazima, iako je izvođenje radova bilo zabranjeno, osumnjičeni su u trenutku izbijanja požara i dalje radili sa uključenim bagerom. Istražitelji smatraju da su upravo varnice nastale tokom tih radova zapalile obližnju, izuzetno suvu vegetaciju, dodatno isušenu visokim letnjim temperaturama.

Civilna garda navodi da materijalni dokazi pronađeni na terenu potvrđuju ovu verziju događaja. Istražitelji su pronašli sveže tragove gusenica, kao i dokaze da je hidraulični čekić bagera korišćen neposredno pre izbijanja požara.

Prema pisanju španskih medija, bager je lomio stene kako bi probio šumski put kroz planinski venac Gredos, koji bi povezao Burgohondo i opštinu Navareviska radi prolaska stoke. Radove je lokalno udruženje stočara poverilo kompaniji Reforestaciones El Fresno.

Mašina nije imala dozvolu ni propisanu protivpožarnu opremu

Istraga je pokazala da bager nije radio samo uprkos zabrani zbog ekstremnog rizika od požara, već nije imao ni potrebnu administrativnu dozvolu za izvođenje radova. Takođe, nije bio opremljen obaveznom protivpožarnom opremom koju po zakonu moraju da imaju sve mašine čiji rad može da izazove varnice.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Istražitelji smatraju da je glavni osumnjičeni upravo vlasnik bagera, jer je, prema dosadašnjim saznanjima, naložio zaposlenom da nastavi radove uprkos zabrani koju su uvele vlasti Kastilje i Leona.