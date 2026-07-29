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Litvanske vlasti otkrile su podzemni tunel koji vodi iz pravca Belorusije ka njihovoj teritoriji, a sumnja se da je bio namenjen za krijumčarenje ilegalnih migranata.

Kako je javila litvanska nacionalna televizija LRT, tunel je pronađen na jugoistoku zemlje tokom nadzora državne granice. Prema informacijama koje je preneo portal Meduza, podzemni prolaz je prečnika oko jednog metra, ali još uvek nije probijen do litvanske strane.

Granična policija uspela je da ga locira zahvaljujući uređajima koji su registrovali neobične vibracije tla, što je navelo istražitelje da posumnjaju da se ispod granice izvode iskopi. U akciju su potom uključeni i poljski stručnjaci, koji su dopremili specijalizovanu opremu za otkrivanje podzemnih tunela. Nakon bušenja kontrolnog otvora potvrđeno je postojanje prolaza.

Prema podacima Državne granične službe Litvanije (VSAT), tunel se nalazi na dubini od oko 1,5 metara ispod površine zemlje i još nije imao izlaz na litvanskoj strani granice.

Litvanske vlasti smatraju da je tunel trebalo da se koristi za ilegalni transport migranata iz Belorusije u Litvaniju.

Teške optužbe za Belorusiju

Komandant litvanske granične službe, Rustamas Ljubajevas, rekao je da su graničari identifikovali desetine drugih lokacija na kojima bi mogli da se nalaze slični podzemni prolazi.

"Gotovo da nemamo sumnje da beloruske vlasti ili zatvaraju oči pred ovim ili aktivno pomažu migrantima da kopaju ove tunele. Možda ih sami ne kopaju, ali je očigledno da se radovi organizuju uz učešće migranata", rekao je Ljubajevas.

Dodao je da su unutar tunela pronađene drvene noseće konstrukcije, naglašavajući da je dopremanje građevinskog materijala neposredno uz državnu granicu i izvođenje ovakvih radova, prema njegovom mišljenju, teško zamislivo bez podrške beloruskih graničnih službi.

Ovo nije prvi takav slučaj

Godine 2025. slični podzemni prolazi otkriveni su na granici između Belorusije i Poljske. U to vreme poljske vlasti tvrdile su da su u njihovom projektovanju učestvovali visokokvalifikovani stručnjaci sa Bliskog istoka, dok su pojedini mediji upozoravali da bi korišćenje tunela moglo predstavljati novu fazu hibridnog pritiska na zemlje Evropske unije.