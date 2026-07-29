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Eksplozije su danas pogodile luku za pretovar prirodnog gasa na obali Sredozemnog mora u Egiptu, a britanska kompanija za pomorsku bezbednost Ambrey saopštila je da je dron pogodio američki plutajući tanker za skladištenje gasa, što bi moglo da predstavlja novo širenje sukoba na Bliskom istoku.

Prema navodima tri trgovačka izvora upoznata sa incidentom, dron je pogodio plovilo usidreno u egipatskoj luci Damijeta, nakon čega je izbio požar koji se proširio i na drugi brod.

Kompanija Ambrey saopštila je da je posada evakuisana i da je požar stavljen pod kontrolu.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

Ranije danas Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su napade na proiranske paravojne grupe u Iraku, dok je američki predsednik Donald Tramp obećao da će "žestoko uzvratiti" Iranu zbog napada na američke vojnike, nekoliko dana nakon što je obustavio vazdušne udare.

Iran je tokom noći potvrdio da je gađao američke baze u Jordanu i brodove u Ormuskom moreuzu, kao i da je odbacio predlog Omana o zajedničkom upravljanju tim strateški važnim pomorskim prolazom.

"Udarićemo ih snažno", preneo je Foks njuz Trampove reči. "Žestoko ćemo ih poraziti."

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Cena nafte naglo skočila

Cena nafte zabeležila je jedan od najvećih jednodnevnih skokova od početka petomesečnog sukoba. Fjučersi na naftu Brent porasli su za više od osam odsto, čime je cena ponovo premašila 90 dolara po barelu, nadoknadivši veliki pad zabeležen početkom sedmice nakon što je Tramp neočekivano obustavio američke napade tokom vikenda.

Obnova borbi svega nekoliko dana nakon prekida ponovo je pokazala nestabilan tok sukoba. Tramp je po pokretanju operacije "Epic Fury" u februaru izjavio da će ona trajati svega nekoliko nedelja, ali sukob sada traje već pet meseci, bez naznaka skorog završetka.

Prvi zajednički napadi SAD i Saudijske Arabije

Zajednički američko-saudijski napadi predstavljaju prvi slučaj da je Rijad javno učestvovao u vojnim akcijama zajedno sa Vašingtonom protiv proiranskih grupa, što bi moglo dodatno da proširi sukob uključivanjem Saudijske Arabije u direktne borbe protiv šiitskih saveznika Irana.

Iračke Snage narodne mobilizacije, moćne proiranske paravojne formacije uključene u iračke bezbednosne snage, saopštile su da je u napadima poginulo najmanje 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena.

1/20 Vidi galeriju Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X

Na snimcima koje je emitovala iračka televizija Al Ahad vide se muškarci koji uzvikuju "Smrt Americi!" dok iz bolnice u Mosulu iznose tela poginulih boraca.

Vašington i Rijad saopštili su da su napadi izvedeni kao odgovor na napade dronovima na saudijska naftna postrojenja, koji su, prema njihovim tvrdnjama, pokrenuti sa teritorije Iraka.

To je bila prva velika američka vojna akcija na Bliskom istoku od prošlog petka, kada je Tramp iznenada obustavio intenzivnu kampanju bombardovanja nakon 13 dana, uz obrazloženje da su vojni ciljevi tada bili ostvareni.

Iako Iran negira da je iz Iraka koordinisao napade, iranski list Hamšahri objavio je da su u američko-saudijskim udarima poginula četvorica savetnika Iranske revolucionarne garde.

Irak između Vašingtona i Teherana

Napadi su dodatno naglasili složen položaj Iraka, čija šiitska vlada održava bliske vojne i diplomatske odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Iranom.

Kabinet premijera Alija al Zaidija, koji je na funkciju stupio pre samo dva meseca, pozvao je sve strane da izbegnu dalju eskalaciju i poručio da želi da Irak ostane van regionalnih sukoba.

Predsedništvo Iraka osudilo je napade na paravojne snage kao "neprihvatljiv napad i grubo kršenje iračkog suvereniteta", ali je istovremeno pozvalo i na prekid napada na susedne zemlje koje izvode naoružane grupe.

Tramp je za Foks njuz izjavio da su Sjedinjene Američke Države koordinisale napade sa iračkom vladom, ali zvanični Bagdad za sada nije odgovorio na te tvrdnje.

Jedna od najuticajnijih proiranskih grupa u Iraku, Kataib Hezbolah, dala je vladi rok do narednog četvrtka da pokaže da može da zaštiti suverenitet zemlje.

Bliske veze Irana i Iraka dodatno su vidljive ovih dana, kada stotine hiljada iranskih hodočasnika putuju ka šiitskim svetilištima u Iraku povodom tradicionalnog verskog obeležavanja, noseći i fotografije ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

SAD tvrde da su sprečile iranski napad

Nekoliko sati pre zajedničkih napada na Irak, američka vojska saopštila je da je protivvazdušna odbrana sprečila iznenadni iranski napad na američke snage u regionu.

Vojska Jordana navela je da je oborila pet iranskih projektila. Američke baze u Jordanu poslednjih nedelja predstavljaju jednu od glavnih meta iranskih napada, a ovog meseca u njima su poginula trojica američkih vojnika, što predstavlja najveće američke gubitke od marta.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je ispalila više balističkih raketa na američke vojne objekte u Jordanu, kao i da je gađala tri tankera koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz rutom koju je ocenila kao neovlašćenu.