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Vodostaj Dunava, koji se približio rekordno niskim vrednostima, ove sedmice ozbiljno je poremetio turizam, ostavljajući brojne kruzere zaglavljene severno od Budimpešte, zbog čega su obustavljene turističke vožnje i naneta šteta sektoru koji ima veliki značaj za privredu.

Podaci mađarske Uprave za vode pokazuju da je nivo Dunava u Budimpešti u četvrtak ujutru bio svega osam centimetara iznad rekordno niskog vodostaja zabeleženog pre osam godina, iako se naredne sedmice očekuje njegov rast.

Mađarska kompanija za rečni prevoz i turističke vožnje MAHART-PassNave saopštila je da je pad vodostaja deo dugoročnog trenda i da, uprkos naporima brodarskih kompanija i luka da se prilagode, nivo reke sve češće pada ispod granice potrebne za normalnu plovidbu.

1/5 Vidi galeriju Rekordno nizak vodostaj Dunava poremetio je plovidbu i turizam. Kruzeri su ostali zaglavljeni severno od Budimpešte, a turističke vožnje su obustavljene. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

"Rečni kruzeri i dalje mogu da uđu u Mađarsku, ali je više brodova zaglavljeno ili čeka u lukama zbog niskog vodostaja", rekao je izvršni direktor kompanije MAHART-PassNave Laslo Šomodi.

Prema njegovim rečima, međunarodna rečna krstarenja postala su daleko najznačajniji segment mađarske brodarske industrije zahvaljujući razvoju turizma. Oko 600.000 putnika godišnje koristi ove linije, koje donose značajnu ekonomsku korist i drugim privrednim granama.

Šomodi je naveo da najveći promet trenutno beleže severne luke Gonju i Komarom, dok je više kruzera ostalo usidreno u Budimpešti i južnom gradu Mohaču, jer zbog izuzetno niskog vodostaja ne mogu da nastave putovanje.

Kompanija MAHART-PassNave zabeležila je pad rezervacija od 18 odsto tokom jula zbog otkazivanja putovanja, a turističke vožnje ka gradovima severno od Budimpešte ove sedmice su obustavljene. Ukoliko se vodostaj poveća kako se očekuje, saobraćaj bi mogao da bude obnovljen naredne sedmice.

Foto: Andreea Alexandru/AP

Kompanija Avalon Waterways ranije ove sedmice saopštila je da je bila prinuđena da otkaže manji broj planiranih polazaka zbog izuzetno niskog vodostaja na rekama Dunav i Rajna.

Kosti mamuta otkrivene u Bugarskoj

Ostaci za koje se veruje da pripadaju drevnom mamutu otkriveni su na severu Bugarske nakon što se vodostaj Dunava povukao na rekordno nizak nivo, prenela je u sredu bugarska novinska agencija BTA, pozivajući se na istoričare.

Ostatke je u sredu pronašao meštanin sela Rjahovo, koji je na isušenom rečnom koritu primetio neobične kosti. Meštani su potom obavestili stručnjake Regionalnog istorijskog muzeja u obližnjem gradu Ruse.

Direktor muzeja Nikolaj Nenov izjavio je za BTA da su stručnjaci na licu mesta prepoznali donju vilicu, dve kljove i verovatno jedno rebro mamuta, kao i da će kosti u četvrtak biti prenete na detaljna ispitivanja kako bi se sa sigurnošću utvrdilo njihovo poreklo i starost.

"Ne bih ovo nazvao senzacijom, ali svako otkriće ovako drevnih ostataka veoma je važno za nauku", rekao je Nenov, dodajući da se dugo verovalo da je to područje nekada bilo močvara u kojoj je životinja verovatno uginula pre više hiljada godina.

Vodostaj Dunava poslednjih nedelja pao je na rekordno nizak nivo usled dugotrajnih toplotnih talasa i suše koji su ovog leta pogodili reke širom Evrope, uključujući i ključne plovne puteve poput Rajne.

Rumunija zbog niskog vodostaja gasi oba nuklearna reaktora

Rumunija će ugasiti i drugi nuklearni reaktor u elektrani na Dunavu, saopštilo je u sredu Ministarstvo energetike, samo tri dana nakon što je zbog višedecenijski niskog vodostaja bio isključen prvi reaktor.

Državna kompanija Nuclearelectrica upravlja sa dva reaktora snage po 706 megavata u nuklearnoj elektrani Černavoda na Dunavu, koji zajedno obezbeđuju približno petinu ukupne proizvodnje električne energije u Rumuniji. Ovo je prvi put da su oba reaktora istovremeno isključena iz elektroenergetske mreže zbog niskog vodostaja reke.

Gašenje drugog reaktora, planirano za rano jutro u četvrtak, povećaće zavisnost Rumunije od uvoza električne energije i dodatno izvršiti pritisak na rast cena struje, koje su već povećane zbog toplotnog talasa u velikom delu Evrope i povećane upotrebe klima-uređaja.

Rumunsko Ministarstvo energetike saopštilo je da je vršna potrošnja električne energije ove sedmice procenjena na 7,3 gigavata, dok je domaća proizvodnja pre gašenja drugog reaktora iznosila do 4,3 gigavata. Uobičajena proizvodnja u zemlji iznosi oko sedam gigavata.

Nizak vodostaj Dunava primorao je i mađarsku nuklearnu elektranu Pakš da isključi jedan od svoja četiri reaktora.

Na ulazu Dunava u Rumuniju protok reke u utorak je pao na svega 1.650 kubnih metara u sekundi, saopštila je državna agencija za upravljanje vodama, dok je prosečan julski protok oko 4.750 kubnih metara u sekundi.

Agencija procenjuje da će protok do 4. avgusta pasti na oko 1.500 kubnih metara u sekundi, što je blizu istorijskog minimuma od 1.400 kubnih metara u sekundi, zabeleženog 1985. godine.