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Drugi zapadni okružni vojni sud u Moskvi smanjio je bivšem zameniku ruskog ministra odbrane Pavelu Popovu zatvorsku kaznu sa 19 na 10 godina, izjavio je njegov advokat Denis Sagač za ruski poslovni dnevnik Komersant.

"Pozdravljamo ovaj čin ublažavanja kazne, bez obzira na sve", rekao je Sagač.

Popov je uhapšen u avgustu 2024. godine pod optužbama za prevaru, primanje mita, falsifikovanje službenih dokumenata, zloupotrebu službenog položaja i ilegalnu trgovinu oružjem. U glavnoj tački optužnice teretio se da je proneverio 26 miliona rubalja kako bi sebi izgradio seosku kuću.

Sergej Šojgu, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, u poseti Severnoj Koreji Foto: YouTube/ ShanghaiEye魔都眼

Osuđen na 19 godina, sada mu kazna prepolovljena

Sud je u aprilu 2025. godine osudio Popova na 19 godina zatvora u kaznenoj koloniji, oduzeo mu generalski čin i državna odlikovanja, kao i naložio da plati više od 78 miliona rubalja. Popov je tokom čitavog suđenja negirao krivicu, a za vreme procesa, koji je vođen protiv njega, 69-godišnji bivši zvaničnik podvrgnut je nekoliko operacija kičme.

Popov je više od deset godina bio zamenik Sergeja Šojgua, bivšeg ministra odbrane Rusije. Kako navodi nezavisni ruski portal Agentstvo, kazna od 19 godina bila je najstroža izrečena bilo kojem članu Šojguovog tima.

Od smene Sergeja Šojgua sa funkcije ministra odbrane u maju 2024. godine, protiv najmanje 19 zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije pokrenuti su krivični postupci.

(Kurir.rs/Meduza/Aleksandar Vulić)

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