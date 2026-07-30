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Evakuacija stanovništva koja je bila na snazi u 12 gradova u Španiji zbog izbijanja šumskih požara ukinuta je nakon smanjenja intenziteta požara, preneo je danas španski javni servis RTVE.

Kako se navodi, reč je o gradovima u provinciji Avila, a neki od gradova su La Adrada, Gavilanes, Kasavieja, Kasiljas, i drugi.

Sitaucija u području Madrida je takođe poboljšana nakon smanjenja intenziteta požara, a kako navodi RTVE, stabilizovan je obim požara i to na liniji od 250 kilometara.

1/11 Vidi galeriju Požari u Francuskoj i Španiji - 26. jul 2026. godine Foto: RAUL SANCHIDRIAN/EFE, MANUEL BRUQUE/EFE

Ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande Marlaska izjavio je da će okolnosti i parametri odrediti da li će biti preduzete dalje mere ili će biti ukinuto nacionalno vanredno stanje.

Požar koji i dalje traje u Španiji i koji je zahvatio oko 50.000 hektara smatra se najvećim u novijoj istoriji te zemlje.