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Ruski dron pogodio je stambeno naselje u gradu Gluhovu, u Sumskoj oblasti, oštetivši jednu stambenu zgradu i ranivši tri osobe, među kojima je dvoje dece.

Napad je na Telegramu prijavio načelnik Sumske regionalne vojne administracije Oleh Hrihorov, prenosi Ukrinform.

"Gluhov. Večeras je ruski dron napao stambeno naselje. U neprijateljskom udaru oštećena je jedna stambena zgrada", navodi se u saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

U napadu su povređene tri osobe, uključujući dvoje dece. Desetogodišnje dete i jedna odrasla žena zadobili su povrede i prevezeni su u bolnicu. Svim povređenima ukazuje se medicinska pomoć.

Napad na Harkovi, među povređenima i dvoje dece

Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u ruskom napadu 17. jula na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštile su ukrajinske vlasti, o čemu je Kurir već pisao.

Među povređenima su sedmogodišnji dečak, dvogodišnji dečak, kao i muškarci stari 24 i 50 godina.

Svi povređeni zbrinuti su i ukazana im je medicinska pomoć.

Sinjehubov je naknadno saopštio da je broj povređenih porastao na osam, među kojima je i dvoje dece.

U napadu se zapalio jedan civilni automobil, dok su nadležne službe upozorile da vazdušna opasnost i dalje traje.

Rusi u udarima pogodili vrtić

Ruske snage izvele su 25. jula gotovo 50 napada dronovima, artiljerijom i avionskom bombom na tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, pri čemu su poginule dve osobe, a tri su povređene, saopštile su ukrajinske vlasti.

Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanja objavio je na Telegramu da su najteže posledice zabeležene u Nikopoljskom okrugu.

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