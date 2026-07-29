NE PRESTAJU NAPADI NA CIVILE! Ruski dron pogodio stambenu zgradu, među povređenima i dvoje dece
Ruski dron pogodio je stambeno naselje u gradu Gluhovu, u Sumskoj oblasti, oštetivši jednu stambenu zgradu i ranivši tri osobe, među kojima je dvoje dece.
Napad je na Telegramu prijavio načelnik Sumske regionalne vojne administracije Oleh Hrihorov, prenosi Ukrinform.
"Gluhov. Večeras je ruski dron napao stambeno naselje. U neprijateljskom udaru oštećena je jedna stambena zgrada", navodi se u saopštenju.
U napadu su povređene tri osobe, uključujući dvoje dece. Desetogodišnje dete i jedna odrasla žena zadobili su povrede i prevezeni su u bolnicu. Svim povređenima ukazuje se medicinska pomoć.
Napad na Harkovi, među povređenima i dvoje dece
Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u ruskom napadu 17. jula na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštile su ukrajinske vlasti, o čemu je Kurir već pisao.
Među povređenima su sedmogodišnji dečak, dvogodišnji dečak, kao i muškarci stari 24 i 50 godina.
Svi povređeni zbrinuti su i ukazana im je medicinska pomoć.
Sinjehubov je naknadno saopštio da je broj povređenih porastao na osam, među kojima je i dvoje dece.
U napadu se zapalio jedan civilni automobil, dok su nadležne službe upozorile da vazdušna opasnost i dalje traje.
Rusi u udarima pogodili vrtić
Ruske snage izvele su 25. jula gotovo 50 napada dronovima, artiljerijom i avionskom bombom na tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, pri čemu su poginule dve osobe, a tri su povređene, saopštile su ukrajinske vlasti.
Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanja objavio je na Telegramu da su najteže posledice zabeležene u Nikopoljskom okrugu.
„Na udaru su bili Nikopolj, kao i zajednice Marhanec, Červonohrihorivka, Pokrovske i Mirove. Oštećeni su infrastrukturni objekti, vrtić, kafić, prodavnice, desetak stambenih zgrada, privatne kuće i vozila. Poginule su žene stare 35 i 74 godine. Još dve žene, stare 51 i 66 godina, zadobile su povrede i biće lečene ambulantno“, naveo je Hanja.
(Kurir.rs/Ukrinform/Aleksandar Vulić)