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Najviši američki vojni komandant za Bliski istok upozorio je pripadnike vojske da video-snimci sa mobilnih telefona objavljeni na internetu mogu pomoći Iranu da locira američke vojne baze, a izvori su za Reuters rekli da bi pojedinim vojnicima uskoro moglo biti naređeno da predaju svoje telefone.

Uvođenje takvih ograničenja predstavljalo bi novu dimenziju sukoba za hiljade američkih vojnika raspoređenih u regionu, od kojih se mnogi i dalje oslanjaju na mobilne telefone kako bi povremeno kontaktirali porodicu i obavestili je da su dobro.

Admiral Bred Kuper, u do sada neobjavljenom pismu, upozorio je da Iran gotovo u realnom vremenu može da proceni uspeh ili neuspeh svojih napada pretraživanjem medijskih izveštaja i objava na društvenim mrežama koje sadrže "reakcije, fotografije i snimke nastale mobilnim telefonima naših vojnika".

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

"Direktna i neizbežna cena ovakvog curenja informacija iz otvorenih izvora mogla bi se meriti životima američkih vojnika i civilnog stanovništva u zemljama Persijskog zaliva koje su meta napada", napisao je Kuper u pismu od 28. jula, u koje je Reuters imao uvid.

On je pozvao pripadnike vojske da "udvostruče napore u očuvanju operativne bezbednosti", ali u dopisu nije naveo konkretne mere.

Mogućnost oduzimanja telefona vojnicima

Upozorenje ukazuje na rastuće tenzije između izveštavanja u realnom vremenu o ratu, koje često uključuje satelitske snimke i svedočenja sa terena, i nastojanja američke vojske da ograniči informacije koje bi mogle koristiti Iranu u napadima na američke snage.

Dva izvora upoznata sa situacijom rekla su Reutersu da je pojedinim američkim vojnicima u Jordanu, koji je često bio meta iranskih udara, saopšteno da će im telefoni biti oduzeti narednih dana.

Treći izvor naveo je da se takva mera razmatra i u drugim delovima regiona zbog bezbednosnih razloga, ali da konačna odluka još nije doneta.

Portparol Centralne komande SAD, kapetan Timoti Hokins, izjavio je da je reč o opštem podsećanju vojnicima na važnost očuvanja operativne bezbednosti.

"Ova poruka je opšti podsetnik našim pripadnicima na značaj očuvanja operativne bezbednosti. Admiral Kuper je i ranije koristio slične prilike da prenese ključne operativne prioritete", rekao je Hokins.

Snimak napada u Jordanu izazvao zabrinutost

Ovog meseca na internetu je objavljen snimak američkog vojnika koji je zabeležio trenutak kada su vojnici trčali ka skloništu tokom smrtonosnog iranskog napada na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu 17. jula.

Kuper je u pismu naveo da je snimak napravljen pomoću Meta pametnih naočara sa ugrađenom kamerom.

"Snimak koji je napravio pripadnik vojske pomoću Meta naočara objavljen je na Instagramu i prikazivao je gde i kako se sklonio u bunker tokom iranskog raketnog i napada dronovima", napisao je Kuper.

Prema njegovim rečima, bez ovakvih objava Iran bi mnogo teže mogao da proceni uspešnost svojih napada, jer američka vojska koristi elektronsko ometanje i druge metode kojima otežava protivniku procenu štete.

"Iran zna da je ispalio oružje, ali ne zna da li je promašio cilj za 50 metara, pogodio praznu pistu ili uspešno pogodio objekat u kojem se nalazio veliki broj ljudi", naveo je Kuper.

Dodao je da "detaljni spiskovi, opisi i analize pogođenih ciljeva koje otvoreno objavljuju mediji praktično besplatno obavljaju procenu ratne štete za Iran".

Od početka sukoba sa Iranom 28. februara poginulo je 18 američkih vojnika, dok ih je više od 600 ranjeno, što je dodatno pojačalo zabrinutost američke javnosti zbog rata koji, prema anketama, podržava tek svaki treći Amerikanac.

Demokratski kongresmeni zatražili su više informacija o sukobu, uključujući podatke o šteti na američkim bazama, poput radarskih sistema, kasarni i hangara za avione. Takođe su pozvali na objavljivanje rezultata američke vojne istrage o verovatnom američkom napadu na školu za devojčice u Iranu, o kojem je Reuters prvi izvestio na dan početka rata, 28. februara.

Mobilni telefoni kao bezbednosni rizik

Pravila o korišćenju mobilnih telefona tokom vojnih misija razlikuju se u zavisnosti od jedinice. Mnogi vojnici telefone moraju da ostavljaju zaključane, dok su oni potpuno zabranjeni tokom posebno osetljivih operacija specijalnih snaga.

Međutim, mogućnost oduzimanja telefona izazvala je zabrinutost među članovima porodica vojnika, koji su već uznemireni zbog iranskih tvrdnji o smrtonosnim napadima na američke baze širom Bliskog istoka.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Američki zvaničnici godinama upozoravaju da pojedine aplikacije na mobilnim telefonima, poput aplikacija za praćenje fizičke aktivnosti, mogu protivnicima otkriti lokaciju korisnika i pomoći u planiranju napada.

Reuters je još u maju izvestio da su komercijalno dostupni podaci o lokaciji prikupljeni sa pametnih telefona i drugih uređaja korišćeni za praćenje i nadzor američkih vojnih snaga.

Istovremeno, Pentagon nastoji da strogo kontroliše objavljivanje informacija iz bezbednosnih razloga, često odbijajući da komentariše iranske tvrdnje o napadima ili da iznese detalje o incidentima u kojima su povređeni američki vojnici.

Kuper je upozorio da javno objavljivanje detalja o napadima može pomoći Iranu da planira nove udare.