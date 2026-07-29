Slušaj vest

Sedam članova posade poginulo je u stravičnoj nesreći helikoptera tokom obuke za gašenje šumskih požara u Argentini.

U letelici su se nalazili visoki policijski zvaničnici i vatrogasci, a helikopter se srušio ubrzo nakon poletanja u provinciji San Huan. Na mesto nesreće odmah su upućene hitne službe

Helikopter izgubio kontakt sa kontrolom leta

Helikopter tipa Bell 412, namenjen za komunalne i spasilačke zadatke, izgubio je kontakt sa kontrolom leta dok je leteo na visini od gotovo 4.000 stopa (oko 1.220 metara) nadmorske visine, neposredno pre 10.30 časova.

Prema dostupnim informacijama, vremenski uslovi u trenutku nesreće bili su pogodni za izvođenje obuke.

Posada je učestvovala na kursu za gašenje šumskih požara koji je organizovala Nacionalna agencija za borbu protiv požara, a namenjen je za 50 pripadnika lokalnih službi za vanredne situacije.