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Ukrajina je promenila strategiju napada dronovima dugog dometa na rusku energetsku industriju, preusmeravajući fokus sa širokih udara na rafinerije ka preciznim napadima na teško zamenljive komponente, sa ciljem da postrojenja ostanu van funkcije što je duže moguće.

To prenosi Financial Times, pozivajući se na ukrajinske vojne planere, operatere dronova i stručnjake za energetiku koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Prema navodima lista, cilj Kijeva više nije samo izazivanje požara ili uništavanje rezervoara za gorivo, već produžavanje prekida rada i povećanje troškova svakog napada za Moskvu.

Jedan pripadnik ukrajinske jedinice za dubinske udare opisao je ovu strategiju kao "ciljanu i koordinisanu".

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad na dva "ruska Amazona" u noći 22. jula 2026. Foto: screenshot X

Pre svake misije, jedinice koje upravljaju dronovima dobijaju instrukcije od energetskih inženjera i stručnjaka iz industrije o tome koje su komponente ključne za rad rafinerija i čija bi zamena trajala najduže.

Pored toga, ukrajinske snage počele su da ponovo gađaju istu kritičnu opremu pre nego što popravke budu završene, čime sprečavaju ponovno pokretanje postrojenja.

Kijev želi da rat prenese na rusku teritoriju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prošlog vikenda naložio je novoimenovanom vrhovnom komandantu i vršiocu dužnosti ministra odbrane da prošire kampanju dubinskih udara.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Jevhenij Hmara izjavio je za Financial Times da je zajedno sa novim vrhovnim komandantom Mihailom Drapatijem radio na planovima da se rat prenese na teritoriju države koju Ukrajina smatra agresorom.

"Ukrajina će nastaviti da vrši pritisak na Rusiju šokom i tehnološkom nadmoći svim raspoloživim sredstvima", rekao je Hmara i dodao da Kijev mora da proširi ono što se već pokazalo uspešnim.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine Robert "Mađar" Brovdi ocenio je da su napadi na rafinerije deo šire strategije uništavanja mreže koja održava rusku ratnu mašineriju.

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Kako je objasnio za Financial Times, cilj je da se eliminišu izvori finansiranja rata Vladimira Putina, pre svega trgovina naftom, kao i da se oslabi vojno-industrijski kompleks koji snabdeva rusku vojsku naoružanjem.

Rafinerije posmatraju kao jedan povezan sistem

Prema navodima lista, ukrajinski planeri ovu taktiku nazivaju "sistemskim ratovanjem", jer rusku energetsku infrastrukturu posmatraju kao međusobno povezanu mrežu, a ne kao skup pojedinačnih ciljeva.

"Rusiju posmatramo kao jedan sistem", rekao je bivši ukrajinski ministar odbrane Andrij Zagorodnjuk, koji danas predvodi Centar za odbrambene strategije sa sedištem u Kijevu.

Na osnovu tog pristupa planeri analiziraju međusobne veze između rafinerija, trafostanica i prenosnih sistema kako bi identifikovali ključne tačke na kojima i relativno mala bojeva glava može izazvati nesrazmerno veliku štetu.

1/7 Vidi galeriju Napad na rafineriju u Rusiji Foto: Printskrin

Financial Times navodi da su Rusija i Ukrajina nasledile veoma slične energetske sisteme iz sovjetskog perioda, što ukrajinskim stručnjacima omogućava detaljno poznavanje načina rada i ranjivosti ruskih postrojenja.

"Nažalost, učimo od Rusa", rekao je Zagorodnjuk, aludirajući na ruske napade na ukrajinsku energetsku, vojnu i civilnu infrastrukturu.

Brovdi je poručio da neće biti smanjenja intenziteta napada i upozorio da je eskalacija ka potpunom uništavanju ruskog naftnog, energetskog i vojno-industrijskog sektora neizbežna.

Dodao je da je veliki deo evropskog dela Rusije sada u dometu ukrajinskih udara, što, kako tvrdi, Moskvi više ne ostavlja bezbednu pozadinu.

Gađanje komponenti koje se teško mogu zameniti pretvara svaki uspešan napad u dugotrajan gubitak za rusku prerađivačku industriju, umesto u privremeni prekid rada.

Prema podacima koje navodi Financial Times, do juna je prerada sirove nafte u Rusiji pala za oko 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši najniži nivo u više od dve decenije, dok je približno trećina nacionalnih prerađivačkih kapaciteta bila van funkcije.

Situaciju dodatno otežavaju međunarodne sankcije koje ograničavaju Rusiji pristup visokotehnološkim delovima potrebnim za obnovu oštećenih postrojenja, upravo na taj problem ukrajinski planeri, prema navodima lista, pokušavaju da računaju u svojoj strategiji.