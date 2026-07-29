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Zelenski upozorio na mogući masovni ruski napad: Velika je verovatnoća da će uslediti tokom noći

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da postoji velika verovatnoća da će Rusija tokom noći izvesti masovni raketni i napad dronovima, nakon nekoliko dana priprema.

Zelenski je ovu informaciju objavio na svom zvaničnom Telegram kanalu.

"Dobio sam izveštaj komandanta Vazduhoplovstva Anatolija Krivonožka. Rusi su se nekoliko dana pripremali za masovni napad i postoji velika verovatnoća da će on biti izveden upravo večeras", napisao je Zelenski.

Pozvao partnere da pošalju dodatne rakete za Patriot

Zelenski je naglasio da je od ključne važnosti da međunarodni partneri u potpunosti razumeju trenutnu situaciju i istakao da njihova spremnost da obezbede dodatne rakete za protivvazdušnu odbranu direktno utiče na zaštitu života civila.

"Važno je da naši partneri u potpunosti razumeju šta se dešava i da zaštita života direktno zavisi od njihove spremnosti, ili nespremnosti, da nam pomognu raketama za protivvazdušnu odbranu. To se pre svega odnosi na Sjedinjene Američke Države i one partnere koji imaju rakete Patriot i mogu da ih obezbede za podršku našoj odbrani", rekao je on.