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Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je u sredu da se jedan njihov lovac F-16 srušio, ali da je pilot bezbedan nakon što se katapultirao.

U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da je avion izvršavao borbeni zadatak u blizini linije fronta, presrećući ruske vazdušne ciljeve, kada je došlo do kvara.

Dodaje se da je pilot pronađen živ i bezbedan, nakon čega je prebačen u medicinsku ustanovu radi pružanja pomoći i lečenja. Stručnjaci trenutno ispituju mesto pada letelice.

Ukrajina je američke borbene avione F-16 dobila od više zemalja članica NATO-a, uključujući Holandiju i Dansku.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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