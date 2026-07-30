Ukrajinski borbeni avion F-16 srušio se tokom borbenog zadatka, pilot se bezbedno katapultirao
drama u blizini linije fronta
PAO F-16! Ukrajinci izgubili lovca tokom borbenog zadatka!
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Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je u sredu da se jedan njihov lovac F-16 srušio, ali da je pilot bezbedan nakon što se katapultirao.
U saopštenju objavljenom na Telegramu navodi se da je avion izvršavao borbeni zadatak u blizini linije fronta, presrećući ruske vazdušne ciljeve, kada je došlo do kvara.
Dodaje se da je pilot pronađen živ i bezbedan, nakon čega je prebačen u medicinsku ustanovu radi pružanja pomoći i lečenja. Stručnjaci trenutno ispituju mesto pada letelice.
Ukrajina je američke borbene avione F-16 dobila od više zemalja članica NATO-a, uključujući Holandiju i Dansku.
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