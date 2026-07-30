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Rusijaje u ranim jutarnjim satima 30. jula pokrenula još jedan veliki napad na Ukrajinu, lansiravši desetine balističkih i krstarećih raketa, kao i stotine dronova.

Šteta je prijavljena u više gradova, uključujući Kijev i Lavov, samo nekoliko sati nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema novi masovni udar.

1/6 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu - 30. jul 2026. godine Foto: Printscreen/X

Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, u napadu je poginulo najmanje osam ljudi, među kojima je dvoje dece, dok je najmanje 30 osoba povređeno u Kijevu, Lavovu, Krivom Rogu i Poltavskoj oblasti.

Eksplozije su odjekivale u više ukrajinskih oblasti, uključujući i krajnji zapad zemlje, stotinama kilometara udaljen od linije fronta.

Eksplozije u Kijevu

Prve eksplozije u glavnom gradu Kijevu čule su se oko 1:18 časova po lokalnom vremenu, dok je drugi talas usledio oko 3:50 časova. Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u prestonici poginula jedna osoba, dok su dve povređene.

Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, nakon pada delova oborenih projektila izbili su požari u garaži u Svjatošinskom okrugu i na pijaci u Obolonskom okrugu. Novinari su iz pravca Obolona prijavili veliki požar.

U Brovarima, u Kijevskoj oblasti, oštećene su tri kuće, a ukupno pet osoba je povređeno, među njima i jedno dete.

Iskander pogodio porodičnu kuću u Krivom Rogu

Tokom cele noći ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozoravalo je na balističke rakete koje su letele ka različitim delovima zemlje, uključujući zapadne regione, dok su sirene za vazdušnu opasnost bile aktivirane širom Ukrajine.

Lokalni mediji javili su da je pogođeno stambeno naselje u Krivom Rogu, gde se strahuje da je više ljudi, uključujući decu, ostalo zatrpano ispod ruševina.

Predsednik Saveta odbrane Krivog Roga, Oleksandr Vilkul saopštio je da je porodičnu kuću pogodila balistička raketa Iskander-M.U napadu su poginule dve devojčice stare pet i 12 godina, kao i četvoro odraslih. Povređeno je još osam osoba, među kojima su dečaci od šest i 15 godina.

Napadi na Poltavu i Lavov

U Poltavskoj oblasti jedna osoba je poginula nakon što je pogođeno skladište, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Ruske snage pogodile su i terminal kompanije Nova Pošta u gradu Poltavi, ali tom prilikom nije bilo žrtava.

U zapadnom gradu Lavovu, koji se nalazi svega oko 70 kilometara od granice sa Poljskom, prve eksplozije odjeknule su oko 4:40 časova.

Načelnik Lavovske oblasti Maksim Kozicki izjavio je da su pogođene dve višespratnice, dok je gradonačelnik Andrij Sadovi rekao da je najmanje 15 ljudi povređeno. Spasioci i dobrovoljci uklanjaju ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još ljudi.

Neposredno nakon napada na Lavov eksplozije su odjeknule i u Ivano-Frankivsku i okolnoj oblasti koja se graniči sa Rumunijom. Prema izveštajima, desetine raketa preletale su zapadne delove Ukrajine.

Poljska podigla borbene avione

Kao odgovor na ruski napad, poljsko Ratno vazduhoplovstvo podiglo je borbene avione radi zaštite svog vazdušnog prostora. Na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je u poljskom gradu Lublinu nakratko bila proglašena vazdušna opasnost, ali je ubrzo ukinuta.

Zelenski unapred upozorio na veliki napad

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je još 29. jula da Rusija verovatno priprema veliki noćni napad.

- Rusi su pre nekoliko dana pripremili masovni napad i velika je verovatnoća da će biti izveden večeras - napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

- Molim sve građane u svim regionima Ukrajine da obrate pažnju na upozorenja za vazdušnu opasnost i čuvaju sebe - dodao je.

Hiljade ljudi sklonile su se u stanice kijevskog metroa, dok su pojedine stanice u najgušće naseljenim delovima grada bile prepune.

Moskva nastavlja raketnu strategiju, Kijev traži Patriote

Masovni ruski napadi na Kijev postali su gotovo redovna pojava tokom proleća i leta 2026. godine. Kako je ruska kopnena ofanziva usporila, Moskva je promenila taktiku i sve češće pokušava da preoptereti ukrajinsku protivvazdušnu odbranu velikim brojem balističkih raketa i dronova, gađajući stambena naselja i kulturne objekte.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je 3. jula da se veliki raketni napadi na Ukrajinu "moraju nastaviti".

Ukrajina je uzvratila dubokim udarima na rusku naftnu infrastrukturu i vojne objekte, uključujući napade na područja oko Moskve i Sankt Peterburga. Međutim, takvi napadi ne mogu zaštititi ukrajinske gradove koji se suočavaju sa nedostatkom presretačkih raketa za sisteme Patriot, jedino sposobnih da obaraju ruske balističke projektile.

Novi pokušaj mirovnih pregovora

Prema navodima zvaničnika koje citira "Kijev independent", Ukrajina i Sjedinjene Američke Države pripremaju novu rundu mirovnih predloga koje će uskoro predstaviti Moskvi. Među njima je i predlog o prekidu vazdušnih napada.

Volodimir Zelenski sastao se 28. jula u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, a glavne teme razgovora bile su isporuka dodatnih raketa za sisteme Patriot i obnavljanje mirovnog procesa između Rusije i Ukrajine.

Navodno je i predlog o vazdušnom primirju bio na dnevnom redu. Nakon sastanka, i Zelenski i Tramp ocenili su razgovor kao uspešan, što se tumači kao znak otopljavanja odnosa Vašingtona prema Kijevu.