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Poljske vlasti istražuju pojavu kratera u istočnom delu Lublinskog vojvodstva nakon što je tokom najnovijeg masovnog ruskog raketnog napada na Ukrajinuproglašena vazdušna opasnost.

Prema pisanju BNO News, upozorenje je izdato rano u četvrtak nakon izveštaja da su jedna ili dve rakete možda ušle u poljski vazdušni prostor dok je Rusija izvodila veliki napad na ukrajinske gradove.

Zvanična Varšava za sada nije potvrdila da je došlo do narušavanja poljskog vazdušnog prostora.

Sirene odjekivale širom istočne Poljske

Stanovnici istočne Poljske prijavili su da su čuli sirene za vazdušnu opasnost, dok se na društvenim mrežama pojavio veći broj snimaka na kojima se čuje uzbuna u tom delu zemlje.

Portparol guvernera Lublinskog vojvodstva Marćin Bubič izjavio je za WP Wiadomości da su lokalne vlasti od Vladinog centra za bezbednost Poljske dobile "pouzdane i potvrđene" informacije o mogućoj vazdušnoj pretnji.

Podignuti lovci i avion za rano upozoravanje

Pre nego što je upozorenje izdato, poljska vojska podigla je borbene avione i angažovala avion za rano upozoravanje kako bi pratila situaciju dok su ruski bombarderi dugog dometa izvodili napade na Ukrajinu.

Vojska je saopštila da su i kopneni protivvazdušni sistemi, kao i radarske jedinice, stavljeni u stanje povećane pripravnosti.

Pronađen misteriozni krater

Tokom trajanja uzbune stanovnici Lublinske oblasti prijavili su da su čuli eksplozije.

Nedugo zatim, službe za vanredne situacije pronašle su krater na polju u blizini sela Tarnava-Kolonja. Zvaničnici smatraju da je nastao usled udara za sada neidentifikovanog objekta, ali njegovo poreklo još nije utvrđeno.

Policija i vatrogasci obezbedili su mesto događaja, a istražitelji su započeli uviđaj.

Portparol regionalne komande Državne vatrogasne službe Poljske Tomaš Stahira izjavio je da ekipe održavaju bezbednosni pojas oko lokacije i preduzimaju mere zaštite građana dok traje istraga o tome šta je udarilo u zemlju.

Napad na Ukrajinu odneo najmanje osam života

Incident se dogodio istovremeno sa jednim od najvećih ruskih vazdušnih napada u poslednjih nekoliko sedmica, tokom kojeg je gađano više oblasti širom Ukrajine.

1/6 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu - 30. jul 2026. godine Foto: Printscreen/X