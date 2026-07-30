baba i deda teodora hercla počivaće pored svog unuka u jerusalimu

baba i deda teodora hercla počivaće pored svog unuka u jerusalimu

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Posmrtni ostaci babe i dede Teodora Hercla, utemeljivača modernog cionističkog pokreta, ekshumirani su juče iz grobnice u Beogradukako bi narednih dana bili preneti u Izrael i ponovo sahranjeni na brdu Hercl u Jerusalimu.

Šimon i Rivka Hercl biće sahranjeni pored groba svog unuka na državnoj ceremoniji koja će biti održana 5. avgusta, tačno 77 godina nakon što su 1949. godine Herclovi posmrtni ostaci preneti iz Beča u Jerusalim i tamo ponovo sahranjeni. Ceremoniji će, prema najavama, prisustvovati izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsednik Isak Hercog.

Cionizam nastao krajem 19. veka

Teodor Hercl preminuo je 1904. godine od srčanog oboljenja i smatra se osnivačem modernog cionističkog pokreta. U Izraelu njegovo ime nose brojni spomenici i institucije, a po njemu je nazvano i brdo Hercl.

Cionizamje politički i nacionalni pokret nastao krajem 19. veka sa ciljem stvaranja jevrejske države u istorijskoj zemlji Izrael, koja je tada bila deo Osmanskog carstva, kao odgovor na progone i antisemitizam kojima su Jevreji bili izloženi.

Cilj pokreta ostvaren je 1948. godine osnivanjem Države Izrael. Danas se pojam cionizam najčešće odnosi na podršku postojanju i očuvanju Izraela kao nacionalne države jevrejskog naroda, iako unutar samog cionizma postoje različita tumačenja i političke struje.

Predsednik Svetske cionističke organizacije: Zatvara se istorijski krug

Ekshumacija je obavljena nakon višegodišnjih pregovora i u skladu sa srpskim zakonskim i verskim propisima. Prisutni su bili predstavnici Svetske cionističke organizacije (WZO), izraelskog Ministarstva spoljnih poslova i organizacije ZAKA, specijalizovane za hitne intervencije i identifikaciju žrtava. Posmrtni ostaci potom su položeni u posebno pripremljene kovčege za transport u Izrael.

Inicijativu za prenos posmrtnih ostataka predvodio je predsednik Svetske cionističke organizacije Jakov Hagoel u saradnji sa srpskim vlastima i lokalnom jevrejskom zajednicom.

Hagoel je dogovor o ekshumaciji obezbedio uz pomoć predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović tokom njene posete brdu Hercl 2021. godine, koju je organizovala Svetska cionistička organizacija. Iako je diplomatski dogovor postignut pre nekoliko godina, prenos je u naredne četiri godine više puta odlagan zbog bezbednosnih okolnosti u regionu i logističkih poteškoća.

Željka Cvijanović i Benjamin Netanjahu Foto: Printscreen/X

Hagoel je saopštio da povratak Herclovih babe i dede u Izrael "zatvara istorijski krug".

- Herclovi deda i baba konačno dolaze da počivaju u svojoj zemlji, uz svog unuka, u srcu Jerusalima - naglasio je.

Potpredsednik Svetske cionističke organizacije Jichar Hes izjavio je da se ovim činom ispunjava Herclova želja da on i njegova porodica budu sahranjeni u Izraelu. Dodao je da su baba i deda "odigrali važnu ulogu u Herclovom detinjstvu i oblikovanju njegove cionističke misli".

Teodor Hercl Foto: Wikipedia

Baba i deda presudno uticali na Herclove ideje

Šimon Hercl bio je ugledni član jevrejske zajednice u Zemunu i obavljao je počasne dužnosti u toj zajednici. Bio je blizak rabinu Jehudi Alkalaju, jednom od preteča cionizma, čije su ideje snažno uticale na nastanak ovog pokreta.

Veruje se da su upravo Šimon i Rivka svojim idejama i vaspitanjem snažno uticali na Herclovo rano interesovanje za cionizam i pomogli u oblikovanju razmišljanja iz kojih je kasnije nastao pokret koji je osnovao 1897. godine pod nazivom Cionistička organizacija, današnja Svetska cionistička organizacija.

Sahranom Herclovih babe i dede utemeljivač cionizma biće okružen svim članovima svoje najuže porodice, osim treće ćerke Trude Hercl, koja je ubijena u Holokaustu u getu Terezin, a mesto njenog poslednjeg počivališta i dalje nije poznato.