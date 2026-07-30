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Dugotrajna suša i rekordno nizak vodostaj Dunava doneli su neobično otkriće u Bugarskoj, nakon što su se u blizini sela Rjahovo, u okrugu Ruse, pojavile velike kosti koje bi mogle pripadati mamutu. Povlačenje vode otkrilo je delove rečnog korita koji su godinama bili skriveni ispod površine, a neobične ostatke među nanosima primetio je lokalni stanovnik.

O pronalasku su odmah obavešteni stručnjaci Regionalnog istorijskog muzeja u Ruseu, koji su izašli na teren. Direktor muzeja Nikolaj Nenov rekao je da su pronađeni ostaci koji najverovatnije uključuju donju vilicu, dve kljove i mogući deo rebra mamuta. Kosti će biti izvađene i detaljno analizirane kako bi se utvrdilo kojoj vrsti pripadaju i koliko su stare.

Podunavlje u severnoj Bugarskoj već je poznato po brojnim fosilnim nalazima praistorijskih životinja, a stručnjaci sada pokušavaju da utvrde da li je reč o još jednom značajnom otkriću iz davne prošlosti. Fotografije koje je objavila opština Slivo Pole prikazuju velike kosti na obali među rečnim nanosima i školjkama karakterističnim za Dunav.

Do neobičnog pronalaska došlo je upravo zbog ekstremno niskog vodostaja reke, koji je posledica dugotrajnih toplotnih talasa i suše širom Evrope. Povlačenje Dunava formiralo je peščane sprudove i mala ostrva duž bugarskog dela toka, dok je na pojedinim mestima otežana i plovidba zbog plitkog korita.

Iako ovakvi uslovi predstavljaju veliki problem za rečni saobraćaj i ekosistem, priroda je ovog puta otvorila prozor u daleku prošlost. Stručnjaci upozoravaju da su ovako niski vodostaji češći pred kraj leta, a ne u ovom periodu godine.

Problemi su već zabeleženi i na drugim delovima Dunava, pa se kod bugarskog grada Vidina zbog niskog nivoa vode nasukao kruzer "Viking Ulur" sa 186 putnika i 52 člana posade. Nakon neuspešnih pokušaja oslobađanja broda, putnike je evakuisala bugarska granična policija do luke Vidin.

Ipak, dok se brodovi bore sa posledicama suše, povučena reka kod Rjahova pokazala je tragove jednog potpuno drugog vremena — perioda kada su ovim prostorima hodale velike praistorijske životinje.