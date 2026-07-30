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Prema navodima Centralne komande američke vojske (CENTCOM), iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) u utorak je ispalio više balističkih raketa na američke baze na Bliskom istoku. Nakon što je pregledao snimke napada, Tramp je poručio:

- Žestoko ćemo ih udariti. U razgovoru za "Foks njuz" u sredu dodao je: "Dobro će osetiti naš odgovor."

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Meta bila američka baza u Jordanu

IRGC je saopštio da je gađao američku vazduhoplovnu bazu i regionalni štab CENTCOM-a u Jordanusa više balističkih raketa. Tramp je rekao da su američke snage imale svega nekoliko minuta da reaguju, ali da su sve rakete uspešno presretnute.

Bio je to prvi direktan sukob Vašingtona i Teherana otkako je Tramp prošle sedmice obustavio vojne udare. Međutim, novo nasilje sa obe strane ponovo povećava rizik od izbijanja otvorenog rata.

Iran: Otpor će se nastaviti

Korpus čuvara islamske revolucije upozorio je u sredu da će se "otpor nastaviti" sve dok, kako navode, traju "nezakonite i zlonamerne" akcije američke vojske protiv iranskih interesa.

Privremeni prekid borbi trebalo je da omogući nastavak pregovora o trajnom mirovnom sporazumu. Tramp je u ponedeljak upozorio da će se SAD vratiti "veoma snažnim vojnim akcijama" ukoliko pregovori propadnu. U sredu je potvrdio da se razgovori i dalje vode.

- Pustićemo ih da nastave pregovore - rekao je Tramp.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport



Zajednički udari SAD i Saudijske Arabije

Ove izjave usledile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija u utorak izvele zajedničke napade na militantne grupe koje podržava Iran u Iraku. Američki i saudijski borbeni avioni gađali su logističke centre i skladišta naoružanja tih grupa.

Početkom meseca u Jordanu su u raketnom napadu i napadu dronovima poginula dva američka vojnika, što je navelo Trampa da intenzivira dvonedeljnu vojnu kampanju protiv Irana.

Nedostatak raketa Patriot i pregovori o primirju

Prema pisanju "Njujork tajmsa", Tramp je odustao od planiranog proširenja napada zbog smanjenih zaliha presretačkih raketa za sisteme Patriot.

U petak su obe strane, prema navodima medija, bile spremne da se vrate privremenom sporazumu o prekidu vatre, ali je iranska kontrola nad Ormuskim moreuzom ostala glavna prepreka.

Posle gotovo četiri meseca blokade, moreuz je 17. juna ponovo otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju.

Postojala je nada da će pregovori dovesti do trajnog sporazuma, okončati sukob i stabilizovati cene energenata na svetskom tržištu. Međutim, prema navodima teksta, ta očekivanja nisu se ostvarila, jer su snage iranske Revolucionarne garde ponovo otvorile vatru na brodove koji prolaze kroz moreuz.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Strah od širenja sukoba

Posle dve sedmice bombardovanja tokom jula, Tramp navodno nije spreman da dodatno produbljuje rat.