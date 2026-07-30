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Bečka vatrogasna služba primila je dojavu o požaru oko 11:40 časova. Gust i veliki stub dima mogao je da se vidi sa velike udaljenosti iznad Mejdlinga.

Zbog ozbiljnosti situacije profesionalna vatrogasna služba podigla je stepen uzbune na drugi nivo i na lice mesta uputila veliki broj vatrogasaca.

U gašenju požara učestvuje ukupno 15 vatrogasnih vozila, a cilj je da se vatra stavi pod kontrolu i spreči njeno širenje na druge delove zgrade. Više vatrogasnih ekipa bori se sa vatrenom stihijom, koristeći i vatrogasne lestve sa korpom kako bi prišli krovu objekta.

Područje oko mesta požara je ograđeno i obezbeđeno. Za sada nije poznato da li je neko povređen niti šta je izazvalo izbijanje požara. Akcija gašenja požara i dalje traje.

(Kurir.rs/Heute/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

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