Velika intervencija pokrenuta je u bečkoj opštini Mejdling nakon što je izbio požar na krovu zgrade u Ulici Bekgase
vatra se vidi sa velike udaljenosti
OGROMAN STUB DIMA IZNAD BEČA! Velika intervencija vatrogasaca u Mejdlingu!
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Bečka vatrogasna služba primila je dojavu o požaru oko 11:40 časova. Gust i veliki stub dima mogao je da se vidi sa velike udaljenosti iznad Mejdlinga.
Zbog ozbiljnosti situacije profesionalna vatrogasna služba podigla je stepen uzbune na drugi nivo i na lice mesta uputila veliki broj vatrogasaca.
U gašenju požara učestvuje ukupno 15 vatrogasnih vozila, a cilj je da se vatra stavi pod kontrolu i spreči njeno širenje na druge delove zgrade. Više vatrogasnih ekipa bori se sa vatrenom stihijom, koristeći i vatrogasne lestve sa korpom kako bi prišli krovu objekta.
Područje oko mesta požara je ograđeno i obezbeđeno. Za sada nije poznato da li je neko povređen niti šta je izazvalo izbijanje požara. Akcija gašenja požara i dalje traje.
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