OTKRIVENO ŠTA JE NAPRAVILO OGROMAN KRATER U POLJSKOJ! Hitno se oglasio se premijer Tusk: "Sve ukazuje da je u pitanju..." (FOTO/VIDEO)
Vazdušni objekat srušio se u istočnoj Poljskojrano u četvrtak tokom najnovijeg ruskog napada na Ukrajinu, ostavivši za sobom krater prečnika oko 10 metara i razbacane ostatke, saopštile su poljske vlasti.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibihaubrzo je na društvenoj mreži "Iks" saopštio da je reč o "ruskoj krstarećoj raketi H-101" koja je narušila vazdušni prostor NATO-a.
Poljski premijer, Donald Tusk, koji je u četvrtak ujutru obišao mesto pada, rekao je da je Poljska bila spremna da obori raketu da je nastavila let.
- Sve ukazuje na to da je reč o ruskoj krstarećoj raketi H-101 - izjavio je Tusk.
NATO aktivirao protivvazdušnu odbranu
Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO-a u Evropi, pukovnik Martin O'Donel, potvrdio je da su NATO i Poljska aktivirali vazdušnu i kopnenu protivvazdušnu odbranu.
- Kao odgovor na rusku raketu, za sada nepoznatog tipa, koja je ušla u poljski vazdušni prostor, a potom pala na teritoriju Poljske - jedna od mnogih raketa koje je Rusija tokom noći ispalila na Ukrajinu - NATO i Poljska aktivirali su svoju protivvazdušnu i kopnenu odbranu - rekao je O'Donel.
F-16 nije uspeo da presretne raketu
Prema podacima Operativne komande poljske vojske, objekat je u 3:40 časova ujutru ušao u poljski vazdušni prostor krećući se ka zapadu.
U vazduh je odmah podignut borbeni avion F-16 sa zadatkom da identifikuje i presretne objekat, ali je on nestao sa radara šest minuta kasnije, pre nego što je mogao da bude identifikovan.
Kasnije je helikopter Mi-24 pronašao verovatno mesto pada u nenaseljenom području kod mesta Tarnava-Kolonja u Lublinskoj oblasti, nedaleko od ukrajinske granice.
Policija je, nakon prijava meštana da su čuli snažnu eksploziju, u polju oko dva kilometra od najbližih kuća pronašla krater i ostatke objekta. Povređenih nije bilo.
Kijev: Hitno ojačati protivvazdušnu odbranu
Andrij Sibiha je ocenio da incident pokazuje koliko je važno dodatno ojačati ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.
- Ovo je još jedan jasan dokaz da je hitno potrebno ojačati protivvazdušnu odbranu Ukrajine, što predstavlja garanciju bezbednosti cele evroatlantske zajednice - poručio je na mreži "Iks".
Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta ocenio je da "ruska agresija predstavlja pretnju bezbednosti cele Evrope".
Zelenski: Poginulo osam ljudi
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima poginulo osam ljudi. On je naveo da su među žrtvama i troje dece sa roditeljima u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Zelenski je ponovo pozvao saveznike da ubrzaju isporuku sistema protivvazdušne odbrane.
- Kašnjenje u pružanju pomoći i odlaganje isporuke protivbalističkih raketa dovodi do ovakvog razaranja i ovakvih ljudskih žrtava kakve danas, nažalost, gledamo - poručio je ukrajinski predsednik.