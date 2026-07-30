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Vazdušni objekat srušio se u istočnoj Poljskojrano u četvrtak tokom najnovijeg ruskog napada na Ukrajinu, ostavivši za sobom krater prečnika oko 10 metara i razbacane ostatke, saopštile su poljske vlasti.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibihaubrzo je na društvenoj mreži "Iks" saopštio da je reč o "ruskoj krstarećoj raketi H-101" koja je narušila vazdušni prostor NATO-a.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Poljski premijer, Donald Tusk, koji je u četvrtak ujutru obišao mesto pada, rekao je da je Poljska bila spremna da obori raketu da je nastavila let.

- Sve ukazuje na to da je reč o ruskoj krstarećoj raketi H-101 - izjavio je Tusk.



NATO aktivirao protivvazdušnu odbranu

Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO-a u Evropi, pukovnik Martin O'Donel, potvrdio je da su NATO i Poljska aktivirali vazdušnu i kopnenu protivvazdušnu odbranu.

- Kao odgovor na rusku raketu, za sada nepoznatog tipa, koja je ušla u poljski vazdušni prostor, a potom pala na teritoriju Poljske - jedna od mnogih raketa koje je Rusija tokom noći ispalila na Ukrajinu - NATO i Poljska aktivirali su svoju protivvazdušnu i kopnenu odbranu - rekao je O'Donel.



F-16 nije uspeo da presretne raketu

Prema podacima Operativne komande poljske vojske, objekat je u 3:40 časova ujutru ušao u poljski vazdušni prostor krećući se ka zapadu.

U vazduh je odmah podignut borbeni avion F-16 sa zadatkom da identifikuje i presretne objekat, ali je on nestao sa radara šest minuta kasnije, pre nego što je mogao da bude identifikovan.

Kasnije je helikopter Mi-24 pronašao verovatno mesto pada u nenaseljenom području kod mesta Tarnava-Kolonja u Lublinskoj oblasti, nedaleko od ukrajinske granice.

Policija je, nakon prijava meštana da su čuli snažnu eksploziju, u polju oko dva kilometra od najbližih kuća pronašla krater i ostatke objekta. Povređenih nije bilo.

Kijev: Hitno ojačati protivvazdušnu odbranu

Andrij Sibiha je ocenio da incident pokazuje koliko je važno dodatno ojačati ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

- Ovo je još jedan jasan dokaz da je hitno potrebno ojačati protivvazdušnu odbranu Ukrajine, što predstavlja garanciju bezbednosti cele evroatlantske zajednice - poručio je na mreži "Iks".

Predsednik Evropskog saveta, Antonio Košta ocenio je da "ruska agresija predstavlja pretnju bezbednosti cele Evrope".

1/6 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu - 30. jul 2026. godine Foto: Printscreen/X

Zelenski: Poginulo osam ljudi

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima poginulo osam ljudi. On je naveo da su među žrtvama i troje dece sa roditeljima u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Zelenski je ponovo pozvao saveznike da ubrzaju isporuku sistema protivvazdušne odbrane.