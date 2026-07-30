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Troipogodišnji dečak Mario iz slovačkog mesta Huncovce pronađen je živ u šumi nakon 33 sata intenzivne potrage.

U akciji su učestvovali brojni policijski, vatrogasni i spasilački timovi i stotine volontera iz obližnjeg naselja. Spasavanje malog Marija imalo je nekoliko srećnih okolnosti. Dečak je prepešačio oko osam kilometara kroz polja, livade i šume, i to bos. Pored toga, uspeo je da preživi hladnu noć gotovo bez odeće, hrane i vode.

Kako prenosi „Novy Čas“, ključnu ulogu odigrao je i vidovnjak. Slovak Rene, koji živi u Velikoj Britaniji i nastupa pod umetničkim imenom Renko Star, telefonom je davao uputstva tragačima. Njegove precizne smernice pomagači su sledili, a one su na kraju dovele do pronalaska Marija.

Adam iz Velikog Slavkova, jedan od pomagača, opisao je kako je Rene vodio grupu iz daljine.

- Tačno nam je rekao kojim putem moramo da krenemo. Tek nakon otprilike dva sata koncentracije dao nam je detaljna uputstva, poput usamljenog bora, makadamskog puta, kolibe, rampe i na kraju grmau kojem ćemo pronaći Marija - rekao je.

Marek, koji je na kraju pronašao dete, potvrdio je njegove reči.

- Na mobilnom telefonu smo imali uključenu kameru i bili smo u stalnom kontaktu sa Reneom. Precizno nas je doveo pravo do Marija - kazao je.