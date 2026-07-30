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Opozicija traži od države da preduzme mere za veću zaštitu građana

Opozicija traži od države da preduzme mere za veću zaštitu građana

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Prema podacima Instituta "Robert Koh" (RKI), ove godine je u Nemačkoj zabeleženo skoro 10.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, a opozicija i društvene organizacije u Nemačkoj zahtevaju od države da preduzme mere za veću zaštitu građana od toplote, ukazujući da je visoka temepratura "izazov našeg vremena".

RKI je u svom nedeljnom izveštaju objavio da je u Nemačkoj je ove godine već umrlo 9.800 ljudi zbog visokih temperatura zaključno sa 19. julom, a taj broj je veći za isti period u bilo kojoj godini od 2016. godine.

Najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u poslednjih deset godina bio je 2018. godine, sa približno 8.900 smrtnih slučajeva za celu godinu.

Prema RKI, većina smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u 2026. godini - više od 5.000 - može se pripisati vrućim danima u drugoj polovini juna, kada je toplotni talas doneo temperaturu oko 40 stepeni Celzijusa u mnogim delovima Nemačke, prenosi Tagesschau.

RKI procenjuje da je između početka aprila i 12. jula 2026. godine bilo 7.900 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. U nedelji od 13. do 19. jula, koja je u fokusu ove analize, dogodilo se dodatnih 1.900 smrtnih slučajeva.

Foto: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Kako se navodi, ekstremne vrućine su posebno opasne za starije osobe. Od smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, 7.880 je bilo u starosnoj grupi 75+.

Generalno, više žena nego muškaraca umire kao posledica ekstremnih temperatura, što se, prema Institutu "Robert Koh", može pripisati visokom udelu žena u starijim starosnim grupama.

Prema podacima RKI, toplota veoma retko direktno dovodi do smrti, u većini slučajeva, do fatalnog ishoda dovodi kombinacija visoke temperature i postojećih stanja kao što su kardiovaskularne bolesti, bolesti pluća ili bubrega.

Bolničari pružaju negu pacijentu sa simptomima povezanim sa toplotom. Opozicija i društvene organizacije u Nemačkoj zahtevaju veću zaštitu od toplote, a ekstremne vrućine krajem juna pokrenule su debatu o poboljšanoj zaštiti od visoke temeprature.

Foto: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Pozivi za povećanje investicija, posebno od opozicije u Bundestagu, fokusirali su se na to da se osigura da se bolnice, domovi za stare i vrtići mogu da hlade tokom budućih toplotnih talasa.

Prema rečima zagovornika nege i medicinskih stručnjaka, mnogi objekti trenutno nisu adekvatno pripremljeni za toplotne talase. Savezna vlada je ukazala na odgovornost država i opština.

Nemačko socijalno udruženje (SoVD), s druge strane, smatra da savezna vlada ima veću odgovornost za zaštitu od toplote. Prema SoVD-u, toplota je "izazov našeg vremena", pa je stoga Nemačkoj potrebna sveobuhvatna i pravno obavezujuća zaštita od toplote za sve javne službe i kritičnu infrastrukturu.