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Hiljade ljudi prešlo je bez kontrole iz Maroka u Seutu, špansku eksklavu u Maroku, u podne ovog četvrtka, najpre pešice preko kopna, a zatim plivajući oko lukobrana koji označava granicu.

Vlasti u Seuti zatražile su od vlade u Madridu da proglasi vanredno stanje i pošalje vojsku da interveniše.

Noć je bila relativno mirna, uz desetine prelazaka plivanjem, ali se situacija oko podneva potpuno otela kontroli. Hiljade Marokanaca ulazile su mokre i ushićene, slaveći kao da su osvojili svetsko prvenstvo.

Grlili su se, tražili čistu odeću kako bi osušili mobilne telefone i uzvikivali od radosti. Drugi su, noseći decu u naručju, nastavili dalje, verovatno u potrazi za prihvatnim centrom.

Pripadnici Civilne garde i službe za vanredne situacije, suočeni sa ogromnim prilivom ljudi, mogli su samo da pokušaju da zbrinu povređene, preneo je Pais.

Neki su stizali potpuno iscrpljeni, gotovo na ivici smrti, dok su oni srećniji u talasima pretrčavali put koji se pruža uz obalu, ne obraćajući pažnju na saobraćaj. "Živela Španija!", uzvikivali su, bacajući papuče u vazduh.

Nasred puta pojedini migranti klekli su i ljubili tlo. Stigli su na špansku teritoriju, ali niko ne zna kako će biti odgovoreno na humanitarnu krizu kakvu autonomni grad trenutno proživljava. Prihvatni centar već danima radi preko svojih kapaciteta, vrata su zatvorena i nema slobodnih mesta.

Stotine ljudi, a uskoro i hiljade, okupljaju se u njegovoj blizini. Masovnost dolazaka potpuno je onemogućila organizovan prihvat. Sa krvavim stopalima i kolenima, izranjavanim o stene, mladići, uglavnom veoma mladi ljudi, nastavljaju put bosi.

Foto: Printskrin X

Ovaj poslednji talas dolazi nakon više dana vanredne situacije, tokom kojih je Seuta zatražila pomoć nacionalnih vlasti. Ne radi se o privremenom porastu broja dolazaka, situacija sve više podseća na ozbiljnu krizu iz 2021. godine, kada je oko 5.000 Marokanaca prešlo granicu u jednom danu, dovodeći do velikog opterećenja španskih administrativnih kapaciteta i pogoršanja diplomatskih odnosa sa susednom državom.

Tokom noći priliv nije bio potpuno miran stizale su desetine ljudi, ali sporijim tempom, što je omogućilo da im bude ponuđena voda, dok su pripadnici Civilne garde, koji su prema njima postupali pažljivo i humano, okupljali migrante i sprovodili ih do svojih objekata kako bi ih uputili u privremeni prihvatni centar.