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Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je danas da će zbog istorijski niskog vodostaja Dunavai nedostatka vode za hlađenje biti isključena nuklearna elektrana Pakš u istoimenom gradu na jugozapadu zemlje.

I operater elektrane MVM Pakš Nuclear Power Plant Ltd saopštio je na svom sajtu da će sve četiri reaktora u naredna 24 do 72 sata neminovno biti isključena i potpuno obustavljena proizvodnja struje. ; Operater je naveo da bi postojeće količine vode u Dunavu bile dovoljne za hlađenje reaktora, ali da pumpe uz pomoć kojih se ona crpi više ne dosežu do vode i ne funkcionišu.

Pakš proizvodi više od polovine struje koja se troši u Mađarskoj, pišu mediji.

Premijer Mađar rekao je da zbog isključivanja Pakša Mađarska ostati bez 2.000 megavata struje dnevno.

Foto: Zoltan Mathe/MTI

On je ipak dodao da se to može pokriti uvozom, pošto Mađarska ima uvozni kapacitet od 3.600 do 3.800 MW, preneo je njegove reči mađarski portal HVG.hu.

Nuklearna elektrana Pakš jedan izgrađena je 1982. godine uz pomoć sovjetske tehnologije. Tenzije sa Evropskom unijom izazvala je sporna izgradnja još dva reaktora, uz pomoć ruskog kredita i u saradnji sa ruskim državnim koncernom Rosatom. ; Novi reaktori elektrane Pakš dva, delom su još u fazi planiranja, a delom su već i počeli građevinski radovi.