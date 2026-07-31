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Centralni istražni biro Indije podneo je prijave protiv 13 osoba u vezi sa curenjem ispitnih pitanja za nacionalni prijemni ispit za medicinske fakultete, nekoliko dana nakon što su protesti mladih zbog tog skandala primorali ministra prosvete da podnese ostavku.

Među optuženima su tri stručnjaka iz savezne Nacionalne agencije za testiranje, nekoliko posrednika koji su nabavili i distribuirali procurela pitanja, kao i dve osobe povezane sa centrima za pripremu ispita koje su do njih došle, saopštila je savezna policijska agencija CBI i dodala da su svi oni u pritvoru, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Centralni istražni biro je podneo optužnicu protiv 13 uhapšenih i optuženih lica za krivična dela zločinačkog udruživanja, prevare, krivičnog dela zloupotrebe poverenja, uništavanja dokaza i druga", navodi se u saopštenju.

Oko dva miliona studenata polagalo je Nacionalni kvalifikacioni i prijemni ispit (NEET) u maju, pre nego što je on poništen zbog navoda o curenju pitanja sa testa. Ponovljeni ispit održan je 21. juna.

Tokom višenedeljnih demonstracija koje je vodila omladinska Partija bubašvaba, više hiljada ljudi se okupljalo u gradovima širom Indije, a policija je suzavcem i palicama suzbijala kretanje mase ka parlamentu u Nju Delhiju.

Vrhovni sud Indije je naložio da se ne preduzimaju prinudne mere protiv demonstranata, naredio puštanje na slobodu svih maloletnika uhapšenih tokom protesta i zahtevao od nadležnih organa da sačuvaju snimke sa nadzornih kamera zbog utvrđivanja policijske brutalnosti.

Protesti su takođe podstakli vladu premijera Narendre Modija da parlamentu podnese predlog zakona o izmenama propisa koji regulišu ispite, predlažući duže zatvorske kazne i strože novčane kazne za prekršioce.

Prema izmenjenom zakonu, tih 13 osoba moglo bi da bude kažnjeno sa od pet do 10 godina zatvora, kao i novčanom kaznom do 50 miliona rupija, odnosno oko 453.000 evra.