Okolnosti pod kojima su deca završila u vodi još nisu razjašnjene

Okolnosti pod kojima su deca završila u vodi još nisu razjašnjene

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Desetogodišnji dečak utopio se pošto je spasao svoju 11-godišnju sestru iz nabujale reke u gradu Pasaik u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi.

Istovremeno se nastavlja potraga za još jednom desetogodišnjom devojčicom koja se vodi kao nestala, prenosi AP.

Nesreća se dogodila u parku Pulaski, gde su se troje dece igrala u blizini reke Pasaik.

Zbog obilnih padavina vodostaj je bio znatno viši nego inače, a okolnosti pod kojima su deca završila u vodi još nisu razjašnjene.

Gradonačelnik Hektor Lora rekao je da je dečak, dok je tonuo, uspeo da odgurne sestru prema stenama.

"Dok je nestajao pod vodom, gurnuo je sestru. Ona je uspela da se dočepa stena i izađe iz reke. Danas je živa zahvaljujući njemu", rekao je Lora.

Treće dete, desetogodišnja devojčica, i dalje se vodi kao nestalo. U potrazi učestvuju ronioci i spasilačke ekipe sa čamcima, koje koriste i sonar u pokušaju da je pronađu.

Prema navodima vlasti, poziv hitnim službama upućen je oko 18.20 časova po lokalnom vremenu. Jedan muškarac koji se zatekao u parku pokušao je da spase decu pre dolaska spasilaca, ali ga je jaka rečna struja sprečila da dopre do njih.

U istom području vatrogasci su tokom nevremena spasili oko 20 ljudi koji su ostali zarobljeni zbog naglog porasta vodostaja izazvanog obilnim kišama.