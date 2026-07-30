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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je odluka o eventualnom nastavku sukoba sa Iranom na američkom predsedniku Donaldu Trampu, a izrazio je skepticizam o postizanju diplomatskog rešenja sa Teheranom.

Netanjahu je za američku televizijsku mrežu ABC rekao da Sjedinjene Američke Države ostaju "glavni partner" Izraela i da je Tramp jedini zadužen za američku strategiju.

Izraelski premijer je negirao je da je pokušao da ubedi američkog predsednika da nastavi napade na Iran tokom njihovog sastanka ove nedelje u Beloj kući.

Prema njegovima rečima, njih dvojica su razmotrila nekoliko opcija za okončanje sukoba, uključujući nastavak pregovora sa Teheranom, održavanje blokade Ormuskog moreuza ili pokretanje nove vojne ofanzive, ali je konačna odluka prepuštena Trampu.

Foto: Printscreen/X

Netanjahu je izrazio ozbiljne sumnje u spremnost Irana da postigne sporazum, verujući da režim možda pokušava da kupi vreme uprkos diplomatskom i ekonomskom pritisku.

Izraelski premijer je rekao da je Iran sada slabiji nego ikad, priznajući da režim nije pao nakon nekoliko meseci rata. ; Netanjahu je potvrdio je da mu je cilj i dalje sprečavanje Islamske Republike da nabavi nuklearno oružje, cilj koji tvrdi da deli sa Trampom.

Što se tiče Ormuskog moreuza, Netanjahu veruje da bi njegov strateški značaj trebalo da se vremenom smanji zahvaljujući razvoju novih energetskih ruta do Crvenog mora, a zatim i do Sredozemnog mora. ; Netanjahu je upozorio da će Izrael snažno odgovoriti na svaki dalji iranski napad.