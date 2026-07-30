NATO: Aktivirani lovci i PVO posle upada ruskog projektila u poljski vazdušni prostor
Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO u Evropi pukovnik Martin O'Donel naveo je da su, kao odgovor na upad ruskog projektila u poljski vazdušni prostor, aktivirani protivvazdušna i kopnena odbrana NATO-a i Poljske.
"Kao odgovor na rusku raketu za sada nepoznatog tipa koja je ušla u poljski vazdušni prostor, a kasnije se srušila na poljsku teritoriju - jednu od mnogih raketa koje je Rusija ispalila na Ukrajinu preko noći - NATO i Poljska su aktivirali svoju vazdušnu i kopnenu odbranu", istakao je O'Donel.
Prema njegovim rečima, u vazduh su podignuta dva NATO borbena aviona, poljski F-16, avion za dopunu goriva Erbas A330 NATO multinacionalne transportne jedinice za tankere, poljski avion za rano upozoravanje na opasnost Saab 340 i poljski helikopter Mi-24.
O'Donel je dodao da je NATO u bliskom kontaktu sa poljskim vlastima u vezi sa narušavanjem vazdušnog prostora te zemlje.
Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), general Aleksus Grinkevič, razgovarao je ranije danas sa načelnikom odbrane Poljske, generalom Veslavom Kukulom, o reakciji NATO-a i Poljske na incident, koji je još uvek pod istragom.
NATO je poručio da će nastaviti da preduzima sve potrebne mere za odbranu teritorije Alijanse, dok je istraga o ovom slučaju i dalje u toku.
Kurir.rs/Agencije