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Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO u Evropi pukovnik Martin O'Donel naveo je da su, kao odgovor na upad ruskog projektila u poljski vazdušni prostor, aktivirani protivvazdušna i kopnena odbrana NATO-a i Poljske.

"Kao odgovor na rusku raketu za sada nepoznatog tipa koja je ušla u poljski vazdušni prostor, a kasnije se srušila na poljsku teritoriju - jednu od mnogih raketa koje je Rusija ispalila na Ukrajinu preko noći - NATO i Poljska su aktivirali svoju vazdušnu i kopnenu odbranu", istakao je O'Donel.

Prema njegovim rečima, u vazduh su podignuta dva NATO borbena aviona, poljski F-16, avion za dopunu goriva Erbas A330 NATO multinacionalne transportne jedinice za tankere, poljski avion za rano upozoravanje na opasnost Saab 340 i poljski helikopter Mi-24.

O'Donel je dodao da je NATO u bliskom kontaktu sa poljskim vlastima u vezi sa narušavanjem vazdušnog prostora te zemlje.

Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), general Aleksus Grinkevič, razgovarao je ranije danas sa načelnikom odbrane Poljske, generalom Veslavom Kukulom, o reakciji NATO-a i Poljske na incident, koji je još uvek pod istragom.

NATO je poručio da će nastaviti da preduzima sve potrebne mere za odbranu teritorije Alijanse, dok je istraga o ovom slučaju i dalje u toku.