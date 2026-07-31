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Oko 33.000 prenosnih klima uređaja isporučeno je bolnicama i domovima za stare širom Francuske kako bi se izborili sa budućim toplotnim talasima.

To je u skladu sa obavezama vlade, izjavila je tamošnja ministarka zdravlja Stefani Rist za francusku televiziji LCI.

"To je hitna mera koju smo preduzeli tokom toplotnog talasa krajem juna. To obećanje je ispunjeno, pa čak i premašeno, jer smo do danas isporučili 33.000 klima uređaja", rekla je ministarka i dodala da će to obezbediti veću udobnost zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Međutim, neki zdravstveni radnici i sindikati su rekli da je žalosno da se ova vlada hvali da je isporučila 33.000 prenosnih klima uređaja, dok je situacija u javnim bolnicama katastrofalna, a polovina bolničkog prostora nije pravilno klimatizovana.

Bruno Megarban, šef odeljenja intenzivne nege u bolnici Lariboazjer u Parizu rekao je za televiziju TF1 da je takođe žalosno da tako dobre odluke dolaze pomalo u poslednjem trenutku.

Megarban je rekao da su potrebni dugoročni strateški planovi, uključujući renoviranje zgrada i inicijative za ozelenjavanje.