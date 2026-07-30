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Ruska vojska je upotrebila severnokorejsku raketu u napadu na Krivi Rog, rodni grad ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u sredu uveče, prenela je danas britanska agencija Rojters pozivajući se na izvore koji nisu primetili takav događaj u sukobu skoro godinu dana.

Rusija je ranije koristila rakete koje je isporučio Pjongjang protiv ukrajinskih meta, ali raspoređivanje ove vrste oružja za bombardovanje Krivog Roga sugeriše da je došlo do obnavljanja zaliha ruske municije, rekao je neimenovani vojni izvor.

Prema tom vojnom izvoru, poslednje lansiranje severnokorejske rakete protiv Ukrajine bilo je 8. avgusta 2025. godine.

Ruske snage su počele da koriste balističke rakete kratkog dometa KN-23 i KN-24 severnokorejske proizvodnje krajem 2023. godine.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo nije se za sada oglasila o tome.