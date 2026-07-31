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Turska je rasporedila pet borbenih aviona F-16 i njihove posade u Estoniju kao deo NATO misije vazdušne policije, saopštilo je tursko ministarstvo odbrane.

"Kao deo pojačane NATO misije vazdušne policije, završeno je raspoređivanje pet aviona F-16 i njihovog osoblja u vazduhoplovnu bazu Amari u Estoniji, gde će biti stacionirani od 1. avgusta do 30. novembra 2026. godine", navodi se u saopštenju ministarstva emitovanom i na društvenim mrežama.

Dodaje se da će tokom misije, turske jedinice doprineti bezbednosti baltičkog vazdušnog prostora u okviru zajedničkih aktivnosti protivvazdušne odbrane NATO-a.

Baltičke države, bivše sovjetske republike i članice Atlantskog saveza, koje dele dugačku granicu sa Rusijom, beležile su sve veći broj upada i padova dronova na svojim teritorijama od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.