U saopštenju se navodi da je napad izveden dronovima "Geranj-4 Siker" na skladište ukrajinskih bespilotnih letelica koje se nalazi u okviru velikog logističkog centra u naselju Andrejevka.
Ruski napad na Ukrajinu
MINISTARSTVO ODBRANE RUSIJE: Pogođeno skladište dronova u Harkovskoj oblasti
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Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti.
U saopštenju se navodi da je napad izveden dronovima "Geranj-4 Siker" na skladište ukrajinskih bespilotnih letelica koje se nalazi u okviru velikog logističkog centra u naselju Andrejevka, prenose RIA Novosti.
Na istom području, dodaje se u saopštenju, ruski dronovi su pogodili i stubove visokonaponske dalekovodne mreže, pri čemu je jedan deo infrastrukture oštećen.
Napominje se da ruske snage gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća odbrambene industrije, koristeći precizno oružje i bespilotne letelice.
Kurir.rs/RIA Novosti
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