Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti.

U saopštenju se navodi da je napad izveden dronovima "Geranj-4 Siker" na skladište ukrajinskih bespilotnih letelica koje se nalazi u okviru velikog logističkog centra u naselju Andrejevka, prenose RIA Novosti.

Na istom području, dodaje se u saopštenju, ruski dronovi su pogodili i stubove visokonaponske dalekovodne mreže, pri čemu je jedan deo infrastrukture oštećen.

Napominje se da ruske snage gađaju isključivo vojne objekte i preduzeća odbrambene industrije, koristeći precizno oružje i bespilotne letelice.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaNAJMANJE 14 MRTVIH U RUSKIM NAPADIMA U UKRAJINI! U Hersonu među 26 ranjenih i deca, mete i Donjecka i Harkovska oblast
Kijev (19).jpg
PlanetaRUSKI VOJNIK NA OVOM MESTU U PROSEKU IZDRŽI SAMO 10 MINUTA! Unutra vlada PRAVI PAKAO: "Umiru u delirijumu i okreću mitraljeze na sebe" (VIDEO)
Rusi cevi
PlanetaEVANGELISTIČA CRKVA RAZNETA DRONOM! Žestok ruski udar na Balakliju u Harkovskoj oblasti, "Svetlost Jevanđelja" u plamenu! Ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
Balaklija, Ukrajina, Harkov
PlanetaRUSI POGODILI BRANU U UKRAJINI! Snimljen udar šest vođenih bombi na najveći akumulacioni rezervoar u Harkovu (VIDEO)
brana Pečenihi
Planeta"RUSI SU ZA NEDELJU DANA NAPALI SA 1.770 DRONOVA I 86 RAKETA" Zelenski se oglasio o masovnom vazdušnom napadu na Ukrajinu: Žestoki udari i u Harkovu! (VIDEO)
Volodimir Zelenski.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) NANET SNAŽAN UDARAC MOSKVI! Brutalna akcija "Legije slobodne Rusije", izveli upad 7 km iz neprijateljskih linija, pobili ruske vojnike! (VIDEO)
Legija slobodne Rusije, Ukrajina